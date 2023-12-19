Президент РФ ограничил рост ставок по ипотеке при отказе от страхования

Президент Владимир Путин подписал закон, который ограничивает увеличение процентных ставок по ипотечным кредитам при отказе заемщика от страхования.

С соответствующей инициативой ранее выступил Центробанк. Таким образом регулятор пытается не допустить существенного роста ставок по ипотеке. Предполагается, что банки смогут увеличивать ставку только до того уровня, который действовал на момент заключения договора по аналогичным кредитам, выданным на сопоставимых условиях без страхования, — сообщает «Российская газета».

Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года и будет распространяться на все кредиты, выданные после этой даты.

источник: «Российская газета»