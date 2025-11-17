Президент РФ подписал закон о целевом обучении и обязательной отработке для выпускников медвузов

Молодые специалисты должны будут отработать с наставником до трех лет, в зависимости от профиля. В этот период они смогут работать либо в организации, указанной в целевом договоре, либо в учреждениях, участвующих в программе госгарантий бесплатной медицинской помощи.

Законопроект также закрепляет за выпускниками право самостоятельно выбирать регион и конкретное место работы. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест.

Минздрав будет утверждать квалификационные требования к медицинским работникам. Также по окончании периода наставничества в сфере здравоохранения лица, в отношении которых осуществлялось данное наставничество, подлежат периодической аккредитации специалиста.

В случае нарушения условий договора, например, отказ от отработки, выпускнику придется компенсировать затраты не менее чем за год обучения. Штрафы грозят также и медучреждениям, если они откажутся после вуза трудоустроить соответствующего специалиста.