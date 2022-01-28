реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Президент РФ подписал закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года

crimeapress_news



реклама в крыму
Президент РФ подписал закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года
Фото: Kremlin.ru

Президент РФ подписал закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:27 28.01.2022

Средний размер страховой пенсии по старости составит 18 984 рубля.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января нынешнего года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

После индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля.

Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей, поясняла зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она отмечала, что пенсии с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале, тогда же пенсионерам придет компенсация за январь с учетом доиндексации.

Узнайте больше:  В Севастополе на карантин закрылись две школы

ТАСС ТАСС напоминает: Путин на совещании с членами правительства 12 января поручил в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на величину «чуть выше инфляции». Госдума приняла соответствующие поправки 20 января, Совет Федерации единогласно одобрил их 26 января.

Ранее Президент отмечал, что вопрос индексации пенсий носит социальный характер и касается миллионов граждан России. Глава государства обращал внимание, что принятые до этого решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.