Президент РФ подписал закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года

Средний размер страховой пенсии по старости составит 18 984 рубля.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января нынешнего года. Соответствующий документ
После индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля.
Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей, поясняла зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она отмечала, что пенсии с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале, тогда же пенсионерам придет компенсация за январь с учетом доиндексации.
Ранее Президент отмечал, что вопрос индексации пенсий носит социальный характер и касается миллионов граждан России. Глава государства обращал внимание, что принятые до этого решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.
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