Президент РФ поручил повысить прожиточный минимум и минимальную зарплату в 2022 году

Прожиточный минимум-2022 – 12 654 рублей.

Президент РФ Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей — до 12 654 рублей.

В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы, — сказал Путин в четверг на совещании по социальным вопросам. — Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно — на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня.

Глава государства добавил, что на размер прожиточного минимума «завязаны» и многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям, «поэтому важна даже не абсолютная цифра, а важно то, с чем это связано«.

Напомню, эти пособия получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут, — сказал Путин. — Подчеркну: социальный блок — центральный в нашей государственной политике и один из ключевых приоритетов федерального бюджета. Над ним сейчас активно работают и депутаты Государственной думы.

МРОТ-2022 – 13 890 рублей.

Также Президент РФ поручил увеличить МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц.

В Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, в абсолютных цифрах примерно на 1 100 рублей. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц, — сказал Глава государства.

Он указал, что это решение затрагивает многих граждан.

И дело даже опять же не в абсолютной величине. Дело в том, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики, — пояснил Президент.

Госдума в конце октября приняла в первом чтении законопроект об увеличении МРОТ в 2022 году до 13 617 рублей в месяц. В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. Предполагалось, что в 2022 году он вырастет на 825 рублей.

Сегодня Путин заявил, что в ближайшие дни внесет в Госдуму поправки об увеличении МРОТ и прожиточного минимума.