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Президент РФ присвоил главе МВД звание «генерал-лейтенант полиции»

Президент РФ присвоил главе МВД Крыма звание «генерал-лейтенант полиции»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:40 20.02.2024

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил министра внутренних дел по Республике Крым Игоря Илларионова с повышением в звании.

В соответствии с указом Президента РФ, Игорю Илларионову присвоено специальное звание генерал-лейтенанта полиции.

Под руководством Игоря Валентиновича Илларионова МВД по Республике Крым проводит системную и эффективную работу, обеспечивает безопасность крымчан, – подчеркнул Глава Республики в своем поздравлении и пожелал дальнейших успехов в службе на благо Родины.

Игорь Илларионов возглавил МВД по Республике Крым в феврале 2023 года. С 2021 по 2023 годы проходил службу в должности заместителя начальника Главного управления МВД России по городу Москве.

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