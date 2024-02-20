Президент РФ присвоил главе МВД Крыма звание «генерал-лейтенант полиции»

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил министра внутренних дел по Республике Крым Игоря Илларионова с повышением в звании.

В соответствии с указом Президента РФ, Игорю Илларионову присвоено специальное звание генерал-лейтенанта полиции.

Под руководством Игоря Валентиновича Илларионова МВД по Республике Крым проводит системную и эффективную работу, обеспечивает безопасность крымчан, – подчеркнул Глава Республики в своем поздравлении и пожелал дальнейших успехов в службе на благо Родины.

Игорь Илларионов возглавил МВД по Республике Крым в феврале 2023 года. С 2021 по 2023 годы проходил службу в должности заместителя начальника Главного управления МВД России по городу Москве.