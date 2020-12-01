Президент РФ внес в Госдуму законопроект о запрете госслужащим иметь второе гражданство

Для Крыма — актуально.

Документ, представленный Владимиром Путиным на рассмотрение парламента, подразумевает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ, он подготовлен в развитие поправок в Конституцию России. Отметим актуальность законопроекта для Крыма, так как до сих пор отказ от украинского гражданства (паспорта) для региональных чиновников был нормой этической, а уж поездки за вожделенным «бизвизом» на территорию сопредельного государства и вовсе подавались, как «личное дело каждого».

Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, или граждане Российской Федерации, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не допускаются к замещению в государственных органах или органах местного самоуправления должностей, не являющихся должностями государственной или муниципальной службы, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне, если иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке к законопроекту .

Изменения вносятся и в Трудовой кодекс РФ. Также внесен законопроект , целью которого является уточнение положений отдельных законодательных актов, предусматривающих ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

В частности, корректируются нормы ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Напомним, ранее Госдума приняла пакет законов в развитие принятых поправок в Конституцию. В частности, был принят закон о Госсовете РФ, законы об ответственности за отчуждение территорий РФ, о приоритете Конституции РФ над решениями международных организаций и судов.