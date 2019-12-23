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Президент России дал старт движению поездов по Крымскому мосту
Скриншот: RT

Президент России дал старт движению поездов по Крымскому мосту

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:38 23.12.2019

Президент России Владимир Путин по железной дороге Крымского моста отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. Таким образом, Глава государства фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке. Отметим, что сегодня в 14 часов из Санкт-Петербурга в Крым отправился первый пассажирский состав. Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в церемонии его отправления. Таким образом, Президент запустил регулярное движение по новому железнодорожному переходу через Керченский пролив.

Президент России дал старт движению поездов по Крымскому мосту

В Крыму Президента встречали Министр транспорта Евгений Дитрих, Глава Крыма Сергей Аксёнов, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, глава совета директоров «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг и гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин. Путин осмотрел перрон станции «Керчь Южная. Новый парк». Ну а в кабине машиниста, по пути из Керчи на станцию «Тамань-пассажирская» лидера сопровождали Министр транспорта, рабочие-мостовики. По прибытию был организован короткий митинг.

Президент России дал старт движению поездов по Крымскому мосту

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