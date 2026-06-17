Президент России подписал закон о возврате наследникам умерших граждан их переплат по налогам

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс, позволяющие наследникам получать денежные суммы, формирующие положительное сальдо единого налогового счета умершего или объявленного умершим налогоплательщика, плательщика сбора или страховых взносов.

При этом до 1 января 2027 года наследник будет вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС наследодателя, причитающихся ему в соответствии со свидетельством о праве на наследство.

А нотариусы до 2027 года смогут запрашивать и получать в бумажном виде от ФНС России справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС наследодателя. Формы заявления о возврате средств и запроса будут размещены на сайте ФНС.

С 1 января 2027 года в случае смерти налогоплательщика или объявления его умершим сумма денежных средств, формирующих положительное сальдо его ЕНС, будет учитываться на едином налоговом счете его наследника. Таким образом, переход такого сальдо будет осуществляться уже без заявлений, в автоматическом режиме, поясняла ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.

А подача запросов нотариусами и получение от ФНС справок о сальдо ЕНС наследодателя с 2027 года будут происходить с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Переходный период необходим для доработки механизма взаимодействия ФНС и Федеральной нотариальной палаты, объясняла депутат.

источник: Нотариальная палата г. Севастополя

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