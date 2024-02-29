Президент России похвалил аграриев страны. Кстати, Крым полностью обеспечивает себя пшеницей

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ заявил, что наша страна – лидер на глобальном рынке пшеницы. Россия входит в двадцатку ведущих стран-экспортеров продуктов питания.

Я благодарю за впечатляющие результаты работников сельского хозяйства, фермеров, специалистов, занятых в сельском хозяйстве в целом, – отметил Владимир Путин.

Ранее Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что Республика вышла на самообеспеченность по производству продовольственной пшеницы, хлебу и хлебным продуктам, мясу птицы, фруктам.

По данным министерства сельского хозяйства РК, в 2023 году крымские аграрии собрали более 2,6 миллионов тонн урожая зерна в бункерном весе. Средняя урожайность культур – 38,4 центнера с гектара. Под урожай 2024 года посевная площадь озимых и яровых в Крыму составит больше 800 тысяч гектаров.