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Президент России похвалил аграриев страны. Кстати, полностью обеспечивает себя пшеницей
Фото: pikist.com

Президент России похвалил аграриев страны. Кстати, Крым полностью обеспечивает себя пшеницей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:00 29.02.2024

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ заявил, что наша страна – лидер на глобальном рынке пшеницы. Россия входит в двадцатку ведущих стран-экспортеров продуктов питания.

Я благодарю за впечатляющие результаты работников сельского хозяйства, фермеров, специалистов, занятых в сельском хозяйстве в целом, – отметил Владимир Путин.

Ранее Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что Республика вышла на самообеспеченность по производству продовольственной пшеницы, хлебу и хлебным продуктам, мясу птицы, фруктам.

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По данным министерства сельского хозяйства РК, в 2023 году крымские аграрии собрали более 2,6 миллионов тонн урожая зерна в бункерном весе. Средняя урожайность культур – 38,4 центнера с гектара. Под урожай 2024 года посевная площадь озимых и яровых в Крыму составит больше 800 тысяч гектаров.

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