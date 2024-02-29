Президент России пообещал списать регионам две трети бюджетных кредитов

Президент России Владимир Путин поручил снизить долговую нагрузку субъектов РФ. Глава государства в послании Федеральному собранию предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам, что сохранит им около 200 млрд. рублей ежегодно.

Сейчас хотел бы отдельно остановиться на вопросах регионального развития. Что предлагается? Прежде всего, надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По оценке, это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025 по 2028 год, — сказал Президент РФ.

Будет отдельная помощь и «отстающим». Программу поддержки десяти регионов продлят еще на шесть лет, после чего они должны стать самодостаточными. В целом к 2030 году все регионы России должны быть «экономически более самодостаточными», это, по словам Путина, «вопрос справедливости».

Отметим, что этот тезис напрямую касается и Крыма.

Планируемый на 2024 год объем доходов бюджета Республики — 202,1 млрд. рублей. Из этой суммы «собственные» доходы Крыма — 71,5 млрд. рублей. В плановом периоде на 2025 год доходы прогнозируются в объеме 210,4 млрд. руб., в том числе собственные – 73,8 млрд. руб., на 2026 год – 166 млрд. руб. и 77,8 млрд. рублей «заработанных самостоятельно». Динамика есть… Но с такими темпами к 2030 году Крым самодостаточным экономически не сможет стать, если только…