Президент России поручил повысить пособие по безработице

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить на три месяца, до 1 октября выплату пособия по безработице тем, кто обратился за ним или утратил право на него после 1 марта, сообщается на сайте Кремля. Ранее пособие по безработице для данной категории граждан было временно увеличено до размера МРОТ — 12 130 рублей. Кроме того, Президент поручил с 1 мая увеличить минимальный размер пособия в три раза — до 4,5 тыс. рублей.

Обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года, предусмотрев срок действия указанной меры до 1 октября 2020 года,— говорится в перечне поручений.

По поручению Путина безработные родители, приемные родители, усыновители и опекуны получат право на доплаты к пособию по безработице в размере 3 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Для индивидуальных предпринимателей должен быть установлен максимальный размер пособия по безработице, если они вынужденно прекратили работать после 1 марта 2020 года и зарегистрированы как безработные. Срок действия указанной меры — до 1 октября 2020 года.

В трудовое законодательство России поручено внести изменения, направленные «на совершенствование дистанционных форм труда работников» и внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений.

Минтруд, Минобрнауки, Минфин, высшие должностные лица субъектов вместе с объединениями работодателей должны помочь трудоустройству выпускников вузов 2020 года.

Владимир Путин также поручил создать единую Интернет-платформу для размещения и поиска вакансий.