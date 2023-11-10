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Президент России посетил штаб Южного военного округа

Президент России посетил штаб Южного военного округа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:09 10.11.2023

Президент России Владимир Путин, завершив официальный визит в Казахстан, прилетел в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа.

Президент России посетил штаб Южного военного округа

Как сообщает пресс-служба Кремля (обнародовав несколько фотографий), Президента в штабе сопровождали Министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов и другие военачальники.

Президент России посетил штаб Южного военного округа

Верховного Главнокомандующего ознакомили с новыми образцами военной техники. Глава государства заслушал доклады о ходе специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Президент России посетил штаб Южного военного округа

Подробностей штабного визита не приводит ни один источник. ТАСС лишь отмечает, что Путин ознакомился с закупаемыми в войска китайскими мотовездеходами «Desertcross 1000-3».

Президент России посетил штаб Южного военного округа

Во дворе штаба были выставлены несколько экземпляров багги «Desertcross 1000-3» китайской компании AODES. Шойгу рассказал Путину об этой технике, назвав ее «крайне востребованной». Согласно информационному стенду рядом с машинами, этот мотовездеход предназначен в войсках для ведения дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций, а также перевозки материальных средств в сложных дорожно-грунтовых условиях. Там же написано, что сейчас в войсках 537 единиц «Desertcross 1000-3» базовой комплектации, закупается еще около 1,5 тыс. с дополнениями, в том числе 500 — в декабре, остальные в первом квартале 2024 года. Стоимость в базовой комплектации для ВС РФ составила 1,58 млн. рублей, с дополнениями — 2,1 млн, — пишет ТАСС.

Президент России посетил штаб Южного военного округа

Президент России посетил штаб Южного военного округа

Президент России посетил штаб Южного военного округа

 

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