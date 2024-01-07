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Президент России Владимир Путин поздравляет с Рождеством Христовым

Президент России Владимир Путин поздравляет с Рождеством Христовым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:40 07.01.2024

Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово.

Президент России Владимир Путин поздравляет с Рождеством Христовым

В послании Президента, в частности, говорится:

Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надёжной духовной, нравственной опорой общества.

Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии России вносят огромный вдохновляющий вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения. И конечно, глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев – участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии.
Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия.

Президент России Владимир Путин поздравляет с Рождеством Христовым

В Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёве. Вместе с главой государства на службу пришли семьи военнослужащих, погибших в зоне СВО. Накануне, в сочельник, Президент встретился с ними в подмосковной резиденции.

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Президент России Владимир Путин поздравляет с Рождеством Христовым

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