Президент России Владимир Путин поздравляет с Рождеством Христовым

Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово.

В послании Президента, в частности, говорится:

Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надёжной духовной, нравственной опорой общества.

Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии России вносят огромный вдохновляющий вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения. И конечно, глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев – участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии.

Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия.