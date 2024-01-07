Президент России Владимир Путин поздравляет с Рождеством Христовым

Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово.
В послании Президента, в частности, говорится:
Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надёжной духовной, нравственной опорой общества.
Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии России вносят огромный вдохновляющий вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения. И конечно, глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев – участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии.
Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия.
В Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёве. Вместе с главой государства на службу пришли семьи военнослужащих, погибших в зоне СВО. Накануне, в сочельник, Президент встретился с ними в подмосковной резиденции.
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С тегами: Владимир Путин