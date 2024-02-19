Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев информировал Президента РФ Владимира Путина об итогах социально-экономического развития города за 2023 год.

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя. Как отметил по итогам разгоора Михаил Развожаев, в ходе встречи обсуждались основные экономические показатели, строительство ключевых для города объектов, главные задачи на ближайшее время.

Обратился к Владимиру Владимировичу с просьбой по поводу предстоящего 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Это важнейшая дата не только для Города-Героя, но и для всей страны — поэтому я попросил Президента сделать на федеральном уровне оргкомитет по празднованию, как это было в случае с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Также попросил главу государства дать поручение осуществить из Президентского фонда выплаты для жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону и освобождение нашего города, — рассказал Развожаев.

Официальный ресурс Кремля опубликовал стенограмму разговора. Приводим ее полностью.

В.Путин: Поговорим по итогам. Пожалуйста.

М.Развожаев: Да, уважаемый Владимир Владимирович, хотел доложить об итогах развития Севастополя за 2023 год. В прошлый раз докладывал на нашем традиционном весеннем совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, а здесь – итоги 2023 года.

Несмотря на все непростые обстоятельства, которые сейчас на полуострове есть по экономике, тем не менее мы выходим по итогам на бюджет 86,3 миллиарда рублей. Это, конечно, преимущественно безвозмездные федеральные поступления, это наша федеральная целевая программа, это помощь от Правительства Москвы. Но при этом собственные доходы бюджета, Владимир Владимирович, обратите внимание, в этом году – 27,8 миллиарда рублей. Если сравнить с 2020 годом, это 67,5 процента прирост. То есть мы фактически выходим уже на удвоение бюджета за последние три года.

Это получилось почему? Потому что была легализация туристической отрасли во время ковида за счёт мер поддержки, это работа с имуществом, с инвентаризацией имущества, с малым и средним бизнесом, это упрощённая система налогообложения. Хотя сейчас мы тоже им дали дополнительные льготы с учётом кризисных явлений. Тем не менее экономика «обеляется», и непосредственно собственные доходы Севастополя растут.

Также, я знаю, когда Вы посещали на выставке «Россия» стенд Севастополя, Вы тоже обратили внимание на динамику прироста населения, сегодня 561 тысяча человек зарегистрирована в городе, то есть постоянно растёт, несмотря на сегодняшние события, условно говоря, хотя в прессе иногда их преподносят как очень страшные и опасные, тем не менее люди не покидают Севастополь.

В.Путин: Не страшно?

М.Развожаев: Севастопольцы вообще люди мало боящиеся.

В.Путин: Не запугаешь.

М.Развожаев: Да. Соответственно, никто не уезжает.

В.Путин: Безработица какая, 2,6?

М.Развожаев: По безработице у нас вообще уникальная ситуация в этом году.

В.Путин: Ниже, чем в стране.

М.Развожаев: Да, на 1,4 процента ниже, чем в 2022-м, и на 0,4 ниже общероссийского, 2,6 у нас сейчас уровень безработицы.

Если говорить по инвестициям, это ключевой показатель, по первому кварталу оценка была 26,3 миллиарда, то есть это бюджетных средств 10,1 миллиарда и внебюджетных 16,2 миллиарда. 96 миллиардов за год инвестиций. Мы сильно перевыполняем.

Вы, конечно, знаете, что здесь серьёзная доля – это проекты культурного кластера, который по Вашему поручению строится. Там большие инвестиции, они считаются внебюджетными. И остальные проекты тоже подтягиваются на фоне всех этих вещей.

В.Путин: Сейчас примерно уже понятно, сколько будет стоить весь этот культурный кластер?

М.Развожаев: По кластеру сейчас уже общий объём финансирования порядка 70 миллиардов – это те параметры, которые сегодня согласованы и утверждены по всем объектам.

По ВРП – 203 миллиарда. И индекс промышленного производства прогнозировался 107 процентов, уже отфиксирован 111, то есть мы даже по промышленному производству подтягиваемся.

Владимир Владимирович, следующее – государственная программа, главный наш инструмент, который благодаря Вам до 2027 года продлён и с перспективой до 2030-го. Конечно, благодаря этому инструменту Севастополь опережающими темпами развивается, догоняет те вещи, которые были за 30 лет предыдущего украинского периода вообще не сделаны.

Касса – практически 100 процентов. Здесь с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным очень плотно работаем по всем этим показателям.

В.Путин: Молодцы.

М.Развожаев: Вот перечень объектов. Обратите внимание, какого уровня объекты. Например, поликлиника на 320, помните, по которой докладывал тогда по ВКС в Казачьей бухте? Большая, современная, с советского периода таких не строилось учреждений, с 80-х годов первый подобный объект. Четыре детских сада полностью ввели, три ФОКа, один из них с бассейном – в Инкермане, где всегда вообще депрессивная достаточно была ситуация, сейчас там красавец ФОК с бассейном.

Продолжаем газификацию, непросто идёт, потому что везде у нас там заповедники, особые природные территории, Вы прекрасно знаете эти места, и там, к сожалению, трассировки постоянно меняются, тем не менее делаем. Скоро магистральный газопровод в Байдарскую долину подведём, уже внутри посёлка за счёт ФЦП делаем, соответственно, низкое давление, чтобы потом всё это собралось в систему и заработало. Газификации я ещё коснусь.

Если ещё из больших объектов, то, конечно, ВАД заканчивает «Тавриду», восьмой этап. Всё готово: освещение, совершенно блестящий восьмой участок до Севастополя, и кольцо с Ялтой. И 52 антенно-мачтовых сооружения сотовой связи, Ваше было поручение, в ФЦП мы тогда это поместили, 52 вышки построили, сейчас размещают туда базовые операторы, связь существенно в городе улучшится.

Объекты образования, включая кадетский корпус Следственного комитета имени Истомина, – помните, я к Вам обращался, – работает. Был первый корпус, спальный и учебный, построили второе общественно-деловое здание, которое для всего города работает, прекрасное тоже здание, осталось там немножко благоустройство закончить.

В целом, Владимир Владимирович, хотел обратить внимание, по вопросам дошкольного образования. Вы меня спрашивали на прошлом совещании, что с дошкольным образованием, с очередью в детский сад. На сегодняшний момент актуальной очереди в Севастополе нет. Все эти четыре садика мы построили по ФЦП, очередь полностью обеспечена. Теперь стоят в очереди только дети, которые стоят заранее – годик или два, родители ещё не ведут их, но стоят на всякий случай, когда примут решение. Весь актуальный спрос в Севастополе по детским садам полностью обеспечен.

Это программа по капитальному ремонту школ. Совершенно потрясающий инструмент. Мы в Севастополе получили за два года 1,4 миллиарда, 20 объектов отремонтировали.

Я делаю как? Есть деньги, которые по федеральной программе выделяются на здание, плюс мы добавляем часть своего бюджета, немножко денег, которые нам по соглашению с Правительством Москвы на благоустройство даются, и делаем сразу под ключ. Дети заходят – школа абсолютно обновлённая. Причём делаем корпуса сразу все, чтобы школа полностью была готова. Вот это те объекты, которые сделали, – 11 объектов.

В.Путин: Красивые.

М.Развожаев: Вот так это выглядит. Родители, дети заходят – не узнают, потому что это 60-х, 50-х годов иногда здание, даже нельзя поверить, что там можно что-то сделать. Они вторую жизнь получают. Часто и фундаменты переделываются, и всё остальное.

А почему нельзя, допустим, новую школу там построить? Потому что на этом земельном участке, в этих пропорциях по современным нормативам уже школу не воткнёшь, а реконструкцию можно сделать, она получается современная. А новое строительство – огромные деньги, новый пересмотр земельного участка, перепроектирование, уходим «в долгую», а так – быстро и качественно.

Здравоохранение – начался у нас здесь хороший прорыв. По программе первичного звена, в которой мы тоже участвуем, в Казачьей бухте поликлиника на 320 посещений; ещё, я Вам докладывал, 100 посещений в смену – на Фиоленте. Там впервые вообще больница появилась, поликлиника. И отремонтировали восемь новых объектов.

На следующем слайде – то, что касается лицензирования, тогда было принято решение, слава богу, до 2025 года нам дать возможность закончить, но мы, думаю, даже раньше закончим. Уже 89 процентов отлицензировано, 93 процента медицинских услуг отлицензировано на сегодняшний момент, три тысячи единиц оборудования по нацпроекту закупили – причём и тяжёлого оборудования разного – на 562 миллиона.

Здесь коротко обзор социальных инициатив. Ваше поручение по молочным кухням, Вы на встрече в Севастополе его давали, я тогда сделал, всё работает, продолжают получать мамочки всё, что необходимо. Сейчас, в Год семьи, подумаем, как ещё эту тему дополнить, усилить.

Жители осаждённого Севастополя тоже тогда при Вашей поддержке получили статус ветерана.

На детях-сиротах хотелось особенно остановиться, сложная проблема. 219 квартир мы за период с 2019 по 2023 год дали. Причём если посмотреть 2021 год, у нас получился спад, тогда очень сильно выросли цены на квартиры, квадратный метр под 200 тысяч выходил, 150 минимум, а то и выше. Начали думать, как сделать. В итоге на деньги, которые у нас были, начали покупать по эскроу-счетам для государства, для государственных нужд. То есть квартиры сразу нужной конфигурации и по ценам, которые ещё на нулевом уровне, условно говоря. В 2020–2021 годах вложились в эту ситуацию, в 2022–2023 годах получили квартиры – 72 и 89 квартир – нужной квартирографии и так далее, передали детям-сиротам. Будем в таком духе продолжать.

Конечно, денег не хватает. За свой счёт построили целый дом для детей-сирот в том же Инкермане. Также объекты культуры – музей Крошицкого завершили, очень красивый памятник напротив театра, а также ДК делаем. Это всё в рамках федеральной целевой программы и национального проекта «Культура».

Спорт. Вы сейчас обратили внимание, это многострадальный наш спортивно-оздоровительный комплекс имени двухсотлетия Севастополя. Закончили наконец-то бассейн, первую очередь ещё в 2021 году сдали, а бассейн долго переделывали, перепроектировали. По просьбе спортивной общественности присвоили отдельно бассейну имя Прозуменщиковой. Это первая советская олимпийская чемпионка по плаванию. Она из Севастополя родом. И решили по обращению и Министра спорта сделать такой бассейн. Такого бассейна, наверное, лет десять не было. С Инкерманом, получается, мы два ввели. Ну и, кроме того, тут фиджитал-центр, тоже нам дали средства на это.

По спортивной инфраструктуре по вовлечённости, по обеспеченности мы все показатели национального проекта с опережением выполняем.

В.Путин: 51,3 процента – уровень вовлечённости.

М.Развожаев: Да.

В.Путин: Тех, кто систематически спортом занимается, пока маловато.

М.Развожаев: Маловато, но это выше, чем план, который у нас по нацпроекту.

В.Путин: А там сколько?

М.Развожаев: Там у нас порядка 47 процентов.

В.Путин: Совсем никуда не годится.

М.Развожаев: Начиналось-то вообще с 20 процентов.

В.Путин: Надо повышать.

М.Развожаев: Будем делать. Вот сейчас, когда такое количество объектов ввели, доступность, конечно, повысится.

По дорогам. Всё выполнили. Если посмотрите показатели национального проекта регионального и межмуниципального значения, план – 69, факт – 75 у нас. По городской агломерации тоже: план 80 – 82,79, то есть здесь с опережением идём.

Ну и по фактуре видно: «Таврида» – компания ВАД заканчивает, я уже Вам доложил.

Виноградарство, рыболовство. Продолжаем закладывать виноградники. Конечно, с рыбопромышленным кластером тяжело в этом году, очень частые ограничения по выходу в море, Черноморский флот – понятны все наши сложности.

Но здесь Министерство сельского хозяйства очень гибко отреагировало, обещают нам поддержку.

И по аквакультуре. Всё было хорошо, развивались, но тут тоже шторм века так называемый, конечно, спад. Снасти, всё там поуничтожало.

В.Путин: Такого шторма давно не помнят, да?

М.Развожаев: 120 лет, говорят, не было такого, в таком объёме.

По жилью немножко мы просели, Владимир Владимирович, но объективно заделов было немного. По ИЖС – в том же объёме, люди продолжают регистрировать свои домовладения. Что касается МКД (многоквартирных домов), оставшиеся повводили, сейчас новые дома заложили. Небольшой спад есть, тем не менее всё равно почти у нас метр квадратный на человека даже при этом спаде. Если в цифрах сравнить, по стране неплохой показатель. Но, конечно, мы можем больше, здесь нужна реализация КРТ (программа комплексного развития территорий). Вот здесь по градостроительной деятельности наконец-то мы право землепользования и застройки утвердили.

Шесть территорий комплексного развития. Вот первая – уже фактически на питерском форуме мы заключили соглашение. Здесь как раз пойдут те объёмы квадратных метров жилья, которые позволят в том числе получить и служебное жильё для врачей, учителей.

Помните, я Вам докладывал ещё после назначения в 2019 году, что это один из проектов. Мы деньги ФЦП тогда на инженерное обустройство этих территорий заложили, и по КРТ будем забирать квартиры и бюджетникам их предоставлять как служебное жильё. Для нас это, конечно, сейчас очень актуально.

Обратите внимание, тоже проект курортно-рекреационного комплекса. Это инвесторы выходят, которые готовы реализовывать в Севастополе проекты.

Президентские проекты на особом контроле. Это наш Херсонес, школу Вы видели. «Корсунь» тоже видели, работает. 971 ребёнок уже учится, первый набор прошёл. Жизнь там ни на минуту не останавливается, ни в выходные, ни в праздники, «кипит» вся школа. Такой инфраструктуры не было у нас никогда. Там, конечно, просто храм для детей.

То же самое – филиал «Артека». Он свою функцию выполняет. Если раньше приезжали в Севастополь на полдня, то теперь могут остановиться ребятишки из «Артека», посетить большее количество музеев.

Херсонес развивается тоже очень активными темпами. Будем готовиться к открытию.

Это проценты готовности культурного кластера.

В.Путин: Здорово получается, да?

М.Развожаев: Очень красивый объект и территория после благоустройства. Будет отдельная зона. По Вашему поручению мы запланировали ещё центральный городской парк на 15 гектаров почти, тоже сейчас его готовим, проектируем. То есть первые три объекта и благоустройство вокруг них – театр, хореографическая академия – почти готова – и музей. Дальше у нас парк рядом, музей для ветеранов, который по Вашему поручению мы проектируем.

Яхтенная марина – 17 процентов готовности. Таврическая набережная – проект идёт, согласовали архитектурный облик, кое-какие моменты сейчас надо будет перепроектировать, прошли уже архитектурный совет Севастополя. Активно работаем.

В.Путин: Место уникальное.

М.Развожаев: Да.

Помните, там был страшный дом? Украинская недостроенная гостиница, которая бухту портила, огромная, на входе в бухту. Сейчас её всю демонтируем, выиграли там все суды.

У нас подшефные, мы всё равно работаем с нашими партнёрами – с Мелитопольским районом Запорожской области. У нас получается, что мы миллиард рублей потратили, 858 миллионов федеральных денег. В 2022 году мы строили часть объектов, и нам было возмещение из федерального бюджета, но мы эти деньги всё равно направили на помощь, ничего себе не возмещали, тем более там большая часть была спонсорских средств, и сейчас эти средства тоже направили. Такое количество объектов сделали, и 200 миллионов – программа из бюджета города Севастополя. Основное сейчас – жилищно-коммунальным хозяйством занимаемся, потому что там сейчас это наиболее востребовано.

Закон, о котором я Вам докладывал, который мы приняли, по поддержке участников СВО и членов их семей работает, основные параметры, которые уже сегодня есть. 784 человека – это, конечно, те добровольцы, которые идут на контракт, мы дополнительную выплату делаем, как все главы регионов. И остальные – это компенсация оплаты жилищно-коммунального хозяйства Правительством и так далее. И участки для севастопольцев, которые тоже в зоне СВО, – пока 443 передали в собственность, но мы сейчас фонд формируем, межуем. Будем обеспечивать, но в очередь поставили уже 7259 на бесплатные участки, четыре сотки под ИЖС.

В.Путин: Для такой территории это хорошая помощь.

М.Развожаев: Конечно, землю сложно приобрести, найти. А для тех, кто свой долг выполнил, конечно, мы обязаны. Мы это решение приняли тогда вместе с депутатами, такую меру поддержки оказать. Хотя мы, конечно, не избыточный по земле город. Это общественная наша активность, севастопольцы, понятно, почти каждая семья так или иначе с воинами связана. У нас в 810-й бригаде много подразделений, Вы знаете, стоит в Севастополе. Поэтому, конечно, и члены семей, и просто люди приходят и делают всё, чтобы ребят маленько порадовать.

В заключение презентации, Владимир Владимирович, хотел к Вам обратиться. 9 мая 2024 года Севастополь будет праздновать 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков, знаковая дата. Вообще, история обороны и освобождения Севастополя, Вы знаете, – для страны уникальное событие. Я бы хотел Вас попросить дать поручение Правительству на федеральном уровне сделать оргкомитет по примеру Ленинграда. Во-первых, чтобы на федеральном уровне эта дата не осталась незамеченной. А во-вторых, чтобы тоже Вы дали поручение – осуществить выплаты для жителей осаждённого Севастополя и тех, кто награждён медалями за оборону и освобождение Севастополя, их совсем немного осталось, из Президентского фонда.

В.Путин: Хорошо, так и сделаем. Правильно.

М.Развожаев: Спасибо большое.