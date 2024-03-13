Президент России встретился с победителями конкурса «Лидеры России». С севастопольцам тоже

В стенах Московского Кремля прошла встреча победителей конкурса управленцев «Лидеры России» с Президентом России Владимиром Путиным. Участники встречи рассказали главе государства о влиянии данного конкурса на их дальнейшее профессиональное становление, а также о том, какие проекты они реализуют в настоящий момент. Во встрече приняла участие заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, являющаяся победителем второго конкурса «Лидеры России», который проходил в 2018-2019 годах.

На сегодняшней встрече были особенно заметны внимание и поддержка Владимира Владимировича Путина по отношению к каждому из участников. Победа в конкурсе «Лидеры России» в 2019 году позволила мне пройти обучение в кадровом управленческом резерве Высшей школы при Президенте РФ и получить назначение на должность заместителя губернатора города Севастополя. Также благодаря участию в данном конкурсе мне удалось получить ценный управленческий опыт, применяемый мною в работе, и найти много новых друзей и партнёров, готовых оказать поддержку и прийти на помощь, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Марию Литовко.

Реализуемый с 2017 года конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноимённой автономной некоммерческой организации. Данный проект направлен на развитие системы социальных лифтов в России. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

Победители конкурса «Лидеры России» получают образовательные гранты в размере 1 млн рублей, наставников из числа лучших управленцев России и возможность попасть на специальную программу развития кадрового управленческого резерва. За всё время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта, суперфинал которого состоялся в феврале этого года – победителями стали 102 управленца.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя