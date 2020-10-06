Президент России заявил о готовности снять санкции с Украины. В перспективе

В Ново-Огарёве состоялась встреча Владимира Путина с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что Президент России заявил о готовности снять санкции с Украины.

В разговоре с Путиным Медведчук сообщил, что ранее Россия была для Украины главным торговым партнером, но ситуация изменилась в 2020 году. При этом от санкций страдают и сами предприятия, ориентированные на поставки в Россию, и их работники.

По словам Путина, специфика заключается в том, что не Москва вводила санкции, а всё, что она делает, «делает в ответ». Он добавил, что в России рады тому, что на Украине есть политические силы, которые «открыто и честно» высказывают позицию за восстановление отношений Москвы и Киева.

Мы со своей стороны, повторяю еще раз, будем делать всё, что от нас зависит, для того чтобы отношения восстанавливались, — сказал российский лидер.

Однако, по словам Президента, Россия ввела санкции в ответ на действия Киева.

У меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, которые были ориентированы на реализацию продукции в России, оказались в сложном положении. Это самое главное, это хочется, конечно, исправить. Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевёрнута и всё с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких‑то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема.Тем не менее, готовиться к этому всё равно нужно. Когда‑то, надеюсь, это произойдёт. И в этом смысле, конечно, нужно, наверное, и в Правительстве поработать, — сказал Путин.

Российский лидер предложил главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» помочь организовать встречу для проработки этих вопросов с Торгово-промышленной палатой и с рядом других объединений предпринимателей и правительством России. Виктор Медведчук принял это предложение.