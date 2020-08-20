Президент Украины озвучил очередной план «возвращения Крыма». Ставка на Херсонскую область

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Херсонскую область озвучил «новый план возвращения Крыма». Об этом сообщает УНИАН. На этот раз он решил, что если Херсонщина станет «успешной», полуостров «быстрее вернется» в состав Украины.

Логика Зеленского проста: Херсонская область становится «богатой и знаменитой», Крым смотрит «на это дело», «чешет затылок», говорит, «хочу, как в Херсоне», бинго! Мы издеваемся? Скорее не мы, а Зеленский.

Совсем рядом украинский Крым, он обязательно к нам вернется, и я уверен, что когда рядом будет расцветающая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет намного быстрее, — поведал глава «незалежной» и добавил в речь образов. — У Херсонщины нет другого выхода, как стать украинским бриллиантом. Это не желание – это наша задача. Возле Крыма – бриллиант, вот и он обязательно вернется.

За счет чего и кого произойдет это «волшебное преображение» обедневшего и обветшалого юга Украины, Зеленский не сказал.

На очередную порцию фантазий в Крыму отреагировали резко.

Во-первых, ничего на Украине процветать не будет до тех пор, пока там не откажутся от бандеровской идеологии и русофобии, не осудят государственный переворот 2014 года, не посадят в тюрьму его организаторов и исполнителей и не накажут виновных в убийствах людей в Одессе и на Донбассе. Во-вторых, само словосочетание «возвращение Крыма», которое украинские политики повторяют чуть ли не ежедневно, начиная с марта 2014 года, уже пора вносить в политический словарь как термин, обозначающий пустое и бессмысленное прожектерство, ритуальные пропагандистские заклинания, подменяющие реальную политику. Или как синоним известного народного выражения «мартышкин труд». В-третьих, риторика и поведение Зеленского в отношении Крыма до мелочей повторяют риторику и поведение Порошенко. Вроде бы талантливый артист, а занимается откровенным плагиатом, — прокомментировал заявление украинского президента Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.