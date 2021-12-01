Президент Украины рассказал Верховной раде о внутреннем и внешнем положении. О Крыме тоже говорил

В своем послании к Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский не мог не коснуться темы Крыма. Рассказал народным избранникам, как будет «возвращать» полуостров. Казалось бы, что в этом вопросе нового? Но у Зеленского есть новая «фишка» — т.н. «Крымская платформа». На этот раз заявление по Крыму было не громким, не слишком пафосным, без выражений «обратный отсчет до возвращения» и «наша синергия». Но слово «философия» в сессионном зале прозвучало.

Возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины, — высказался Зеленский. — Это наша земля, освободить ее – наша цель, никто не сделает это вместо нас, это наша философия.

Поможет воплотить теорию в жизнь… Правильно, «Крымская платформа», которая, по словам Зеленского, «вернула Крым в мировую повестку дня«.

«Крымская платформа» будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН. Мы ждем на получение ею официального статуса международной организации. Впервые от момента оккупации мы боремся за Крым не на бигбордах, а на всех международных площадках и встречах, не лозунгами, а официальными документами, – заявил президент Украины.

А еще Зеленский подчеркнул, что Украина борется «не за гектары, а за своих граждан». На фоне всех, мягко говоря, неприятностей, которые устроил официальный Киев для крымчан (водная, энергетическая, транспортная, товарная блокады, уголовное преследование людей) звучит неубедительно. А уж приведенные Зеленским примеры такого «благостного воздействия» на крымчан и вовсе «умиляют». Их два: упрощенный порядок поступления в вузы Украины и… телеканал «Дом», вещающий «на оккупированных территориях».

Фото: prezident.gov.ua.