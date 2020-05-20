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Президент Украины Зеленский обижается, что «Крыма мало в информационном пространстве»
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Зеленский обижается, что «Крыма мало в информационном пространстве»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:12 20.05.2020

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с представителями США, Канады и стран Евросоюза всегда поднимает вопрос Крыма. Другое дело, что этот вопрос… никто с ним не обсуждает.

Я обговариваю ситуацию по Крыму со всеми европейцами, с которыми я встречаюсь. И с представителями США, Канады, большинства стран Евросоюза, включая Германию и Францию, всегда поднимаю этот вопрос… Все говорят про санкционную политику… Пока это единственный способ говорить о Крыме. Может быть, пришел момент, когда этих площадок недостаточно, чтобы говорить про Крым, — отметил Зеленский.

Президент Украины в очередной раз намекнул, что ни один из существующих форматов переговоров (минский, нормандский) не подразумевает темы Крыма. По его мнению, нужны «новые площадки».

Еще Зеленский пожаловался на то, что  сегодня «Крыма мало в информационном пространстве».

Крыма в информационном пространстве страны, может быть, и мало. Но его точно не мало в государстве Украина, — оправдался глава «незалежной».

 

Президент Украины Зеленский обижается, что «Крыма мало в информационном пространстве»

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