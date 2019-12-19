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Президента России ждут на открытие железнодорожной части Крымского моста

Президента России ждут на открытие железнодорожной части Крымского моста

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:03 19.12.2019

Что подарят Главе государства?

Президент России Владимир Путин планирует присутствовать на открытии движения по железнодорожной части Крымского моста на следующей неделе. Эту информацию подтвердили в Кремле.

Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге в среду, 25 декабря. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь — 24 декабря.

В среду Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет «Крымская железная дорога» (КЖД). А вот оператор самих пассажироперевозок по железной дороге – частная компания АО ТК «Гранд Сервис Экспресс».

Сегодня пресс-служба этой компании продемонстрировала «фирменные подстаканники», в которых будут подавать чай пассажирам поездов «Таврия». На них изображен Крымский мост. Пассажиры первых двух поездов в Крым получат такие подстаканники в подарок. Интересно, подарят ли такой же подстаканник Путину?

Президента России ждут на открытие железнодорожной части Крымского моста

Президента России ждут на открытие железнодорожной части Крымского моста

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