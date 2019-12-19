Президента России ждут на открытие железнодорожной части Крымского моста

Что подарят Главе государства?

Президент России Владимир Путин планирует присутствовать на открытии движения по железнодорожной части Крымского моста на следующей неделе. Эту информацию подтвердили в Кремле.

Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге в среду, 25 декабря. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь — 24 декабря.

В среду Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет «Крымская железная дорога» (КЖД). А вот оператор самих пассажироперевозок по железной дороге – частная компания АО ТК «Гранд Сервис Экспресс».

Сегодня пресс-служба этой компании продемонстрировала «фирменные подстаканники», в которых будут подавать чай пассажирам поездов «Таврия». На них изображен Крымский мост. Пассажиры первых двух поездов в Крым получат такие подстаканники в подарок. Интересно, подарят ли такой же подстаканник Путину?