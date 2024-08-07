Президенту России доложили о ходе строительства дошкольных учреждений в Крыму

Президент Владимир Путин уделил особое внимание строительному комплексу. По словам Лидера, отрасль находится на подъеме, в ее арсенале самые современные технологии и материалы, навыки и компетенции – все, что позволяет решать масштабные задачи, эффективно отвечать на запросы общества и граждан.

Среди прочего, Владимир Путин подчеркнул, что в Республике Крым продолжается работа по строительству новых школ, детских садов, других объектов социального характера.

Большим вкладом в развитие социальной инфраструктуры Республики Крым, в поддержку семей с детьми станет новый детский сад в Симферополе. Это современное здание, возведенное с учетом всех требований к безопасности и качеству подобных объектов, – сказал Президент России.

Сергей Аксёнов доложил Президенту Владимиру Путину о том, что в республике достигнута 100-процентная доступность дошкольного образования, это знаковый момент, так как за несколько лет данный показатель удалось значительно повысить. «В одном только 2023 году введено в эксплуатацию 18 детских садов, а к 1 сентября текущего года планируется открыть еще 20 детсадов на более чем 4,6 тыс. мест», – проинформировал Глава Крыма.

Помимо этого, Сергей Аксёнов сообщил о том, что вместе с Дмитрием Чернышенко были обсуждены вопросы строительства и общего развития университетского кампуса на базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, а также построение новой образовательной системы, которая позволит более углубленно готовить необходимых стране специалистов по разным направлениям.

Отдельно Сергей Аксёнов поблагодарил Владимира Путина за поддержку создания в Крыму новой школы, рассчитанной на 1 100 учащихся, и за другие проекты.

Благодарю Президента, Правительство Российской Федерации, все федеральные министерства и ведомства за всестороннюю помощь в реализации государственных программ в Крыму, – заключил Глава республики.

На совещании также выступил Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко:

Детский сад, который мы сегодня открыли в Симферополе, – это один из более 500 дошкольных учреждений, работающих в Крыму. За 10 лет обеспеченность такими объектами выросла с 40 % до 100 %. Огромную работу сделали строители. Находясь в Крыму, хочу также отметить положительный опыт подготовки управленческих команд общеобразовательных организаций страны на базе Международного детского центра «Артек».

Дмитрий Чернышенко отметил, что с 2023 года все детские сады работают по единой федеральной образовательной программе дошкольного образования. Это способствует патриотическому воспитанию и позволяет сформировать традиционные духовно-нравственные ценности.

Перед началом совещания Сергей Аксёнов и Дмитрий Чернышенко осмотрели новый детский сад, расположенный в симферопольском микрорайоне Залесье.

Современное дошкольное учреждение рассчитано на 350 детей. В здании имеются процедурная и кабинет медицинской помощи, оборудованы прачечная и пищеблок, спортивный и музыкальный залы, спальни и комнаты для групп детей всех возрастов. Обеспеченность кадрами составляет 100 %. В настоящее время внедряется шахматная программа.

Оксана Храмцова сообщила, что в детском саду созданы все необходимые условия для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Опыт показывает, что при должном внимании такие дети быстрее развиваются, готовность к школе и к жизни в целом у них гораздо выше. Сейчас у нас работают логопеды, психологи и социальные педагоги, планируется ввести ставку дефектолога, – рассказала директор средней общеобразовательной школы – детского сада № 36.

Сергей Аксёнов выразил признательность коллективу учреждения и всем педагогам Крыма за нелегкий труд. «Наши учителя и наставники всегда в авангарде. Благодаря их работе система образования в Крыму динамично развивается, а ребята растут образованными и разносторонне развитыми, патриотичными и сплоченными. Это очень важно», – отметил Глава Крыма, подчеркнув, что органы власти республики продолжат активно поддерживать сферу образования всех уровней.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым