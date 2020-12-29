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Президиум Верховного Суда РФ: четвертый обзор судебной практики в 2020 году
фото: ТАСС

Президиум Верховного Суда РФ: четвертый обзор судебной практики в 2020 году

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 20:00 29.12.2020

В нем приведены, в частности, правовые позиции по разрешению споров:

  • связанных с защитой права собственности и других вещных прав;
  • возникающих из наследственных отношений;
  • в области социальных отношений.

Рассмотрены в том числе практика применения законодательства о банкротстве, о недействительности сделок, земельного, лесного законодательства и законодательства об охране окружающей среды, законодательства о защите конкуренции, о налогах и сборах, практика применения положений КоАП РФ, вопросы квалификации и назначения наказания по уголовным делам.

Даны разъяснения по вопросу о том, подлежат ли применению правила о требованиях к нотариальной форме сделки и последствиях ее несоблюдения к сделкам с долями в праве общей собственности на недвижимое имущество, заключаемым на торгах в конкурсном производстве в рамках дела о банкротстве.

«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2020)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020)

Источник: КонсультантПлюс

Президиум Верховного Суда РФ: четвертый обзор судебной практики в 2020 году

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