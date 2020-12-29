Президиум Верховного Суда РФ: четвертый обзор судебной практики в 2020 году

В нем приведены, в частности, правовые позиции по разрешению споров:
- связанных с защитой права собственности и других вещных прав;
- возникающих из наследственных отношений;
- в области социальных отношений.
Рассмотрены в том числе практика применения законодательства о банкротстве, о недействительности сделок, земельного, лесного законодательства и законодательства об охране окружающей среды, законодательства о защите конкуренции, о налогах и сборах, практика применения положений КоАП РФ, вопросы квалификации и назначения наказания по уголовным делам.
Даны разъяснения по вопросу о том, подлежат ли применению правила о требованиях к нотариальной форме сделки и последствиях ее несоблюдения к сделкам с долями в праве общей собственности на недвижимое имущество, заключаемым на торгах в конкурсном производстве в рамках дела о банкротстве.
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