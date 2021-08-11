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При департаменте культуры Севастополя формируют Общественный совет. Кто желает вступить?
фото: Element5 Digital (pexels.com)

При департаменте культуры Севастополя формируют Общественный совет. Кто желает вступить?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:51 11.08.2021

Срок подачи документов для желающих вступить в Общественный совет при департамента культуры Севастополя продлён: заявления принимаются до 22 августа.

В состав Общественного совета приглашаются граждане, представители заинтересованных общественных объединений и иных некоммерческих организаций, независимых от исполнительных органов государственной власти, эксперты по направлениям деятельности департамента — кинематография, музейное дело, театрально-зрелищная, концертно-гастрольная деятельность, дополнительное образование. Кандидаты в члены совета должны иметь гражданство Российской Федерации и быть старше восемнадцати лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Не могут войти в Общественный совет лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов РФ, должности государственной службы Российской Федерации и субъектов РФ, и лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы.

Кроме того, не будут приняты в состав Общественного совета граждане, признанные недееспособными на основании решения суда, имеющие непогашенную или неснятую судимость, имеющие двойное гражданство, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами Общественной палаты РФ.

В письме о выдвижении кандидата в члены Общественного совета необходимо указать:

  • фамилию, имя, отчество кандидата,
  • дату его рождения,
  • сведения о месте работы кандидата,
  • информацию о гражданстве,
  • сведения о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Общественного совета,
  • сведения об отсутствии ограничений для вхождения в состав Общественного совета.

К письму о выдвижении кандидата в члены Общественного совета должны быть приложены:

  • биографическая справка со сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата,
  • письменное согласие кандидата войти в состав Общественного совета,
  • письменное согласие на размещение представленных сведений о кандидате в сети «Интернет», раскрытие указанных сведений иным способом в целях общественного обсуждения кандидатов в члены Общественного совета,
  • согласие на обработку персональных данных кандидата департаментом в целях формирования состава Общественного совета,
  • заявление о включении в Общественный совет,
  • анкета кандидата в Общественный совет.

Письма о выдвижении кандидатов в состав Общественного совета должны быть направлены в департамент по адресу: 299011, г. Севастополь, ул. Терещенко, 12, с дублированием на электронную почту mariya.bilyakaeva@sev.gov.ru не позднее 22 августа 2021 года.

При департаменте культуры Севастополя формируют Общественный совет. Кто желает вступить?

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