При департаменте культуры Севастополя формируют Общественный совет. Кто желает вступить?

Срок подачи документов для желающих вступить в Общественный совет при департамента культуры Севастополя продлён: заявления принимаются до 22 августа.

В состав Общественного совета приглашаются граждане, представители заинтересованных общественных объединений и иных некоммерческих организаций, независимых от исполнительных органов государственной власти, эксперты по направлениям деятельности департамента — кинематография, музейное дело, театрально-зрелищная, концертно-гастрольная деятельность, дополнительное образование. Кандидаты в члены совета должны иметь гражданство Российской Федерации и быть старше восемнадцати лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Не могут войти в Общественный совет лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов РФ, должности государственной службы Российской Федерации и субъектов РФ, и лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы.

Кроме того, не будут приняты в состав Общественного совета граждане, признанные недееспособными на основании решения суда, имеющие непогашенную или неснятую судимость, имеющие двойное гражданство, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами Общественной палаты РФ.

В письме о выдвижении кандидата в члены Общественного совета необходимо указать:

фамилию, имя, отчество кандидата,

дату его рождения,

сведения о месте работы кандидата,

информацию о гражданстве,

сведения о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Общественного совета,

сведения об отсутствии ограничений для вхождения в состав Общественного совета.

К письму о выдвижении кандидата в члены Общественного совета должны быть приложены:

биографическая справка со сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата,

письменное согласие кандидата войти в состав Общественного совета,

письменное согласие на размещение представленных сведений о кандидате в сети «Интернет», раскрытие указанных сведений иным способом в целях общественного обсуждения кандидатов в члены Общественного совета,

согласие на обработку персональных данных кандидата департаментом в целях формирования состава Общественного совета,

заявление о включении в Общественный совет,

анкета кандидата в Общественный совет.

Письма о выдвижении кандидатов в состав Общественного совета должны быть направлены в департамент по адресу: 299011, г. Севастополь, ул. Терещенко, 12, с дублированием на электронную почту mariya.bilyakaeva@sev.gov.ru не позднее 22 августа 2021 года.