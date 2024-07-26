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При поддержке Академии «Меганом» в у проходят летние школы молодого гуманитария
фото: пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"

При поддержке Академии «Меганом» в Крыму проходят летние школы молодого гуманитария

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:48 26.07.2024

С июля по август 2024 года в Форосе Симферопольская и Крымская епархия проводит четыре Летние школы молодого гуманитария. Программа проходит при поддержке Академии творческих индустрий «Меганом», Крымского федерального университета, Севастопольского государственного университета, региональных отделений Российского общества «Знание» в Республике Крым и городе Севастополе.

Участниками Летних школ молодого гуманитария являются студенты старших курсов бакалавриата и магистратуры, аспиранты, молодые ученые и преподаватели высших учебных заведений из Крыма,  Севастополя, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В Академии творческих индустрий «Меганом» молодые творцы 23–24 июля прослушали лекции на темы: «Вера, государство и Отечество как главные русские ценности в исторической ретроспективе» от эксперта Татьяны Гогунской и «Технологии конструирования социально-политического кризиса» от эксперта Николая Кузьмина. Кроме того, участники познакомились с арт-кластером «Таврида», посетили экскурсию по Академии «Меганом». Погрузиться в смыслы и ценности арт-кластера ребята смогут также 10–11 и 24–25 августа.

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Форматы программы «Летние школы молодого гуманитария», способствуют созданию у молодых людей представлений и знаний о российской идентичности, о ценностях России и ее месте среди других стран и цивилизаций. Помимо основной учебной программы, участники проекта пройдут обучение по двум практическим курсам: «Проектная деятельность» и «Методология и инструменты информационной войны».

В преподавательский состав проекта вошли признанные специалисты гуманитарных наук и лидеры общественного мнения: профессора, доктора и кандидаты наук, работающие в ведущих вузах Москвы, Крыма, Севастополя, ЛНР и ДНР, а также общественные и религиозные деятели.

В рамках программы запланированы экскурсии по историко-архитектурному парку «Новый Херсонес», арт-кластеру «Таврида», территориям Ливадийского и Воронцовского дворцов, храмов и монастырей Крымского полуострова.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

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