При поддержке Кадрового центра в Севастополе трудоустроены более 15, тысячи подростков

С начала 2026 года при содействии Кадрового центра «Работа России» Севастополя более 1,5 тысячи подростков официально трудоустроились на временные работы. Во время летних каникул ребята работают в образовательных учреждениях, библиотеках, парках, кинотеатрах, на спортивных объектах и предприятиях города, получая официальный заработок.

Для организации временной занятости несовершеннолетних Кадровый центр заключил договоры более чем со 100 работодателями, которые создали временные рабочие места для подростков. Больше всего школьников этим летом приняли Центр социальной помощи семье и детям — свыше 100 человек, ГБУ «Парки и скверы» — более 80, «Севастополь кино» — свыше 60, Дирекция особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства — более 50. Рабочие места также предоставили школы, предприятия и индивидуальные предприниматели города.

Мы стараемся сделать процесс трудоустройства подростков максимально удобным для всех участников. Помогаем работодателям оформить необходимые документы, консультируем родителей и сопровождаем ребят на каждом этапе. Такой подход позволяет школьникам официально работать во время каникул, а предприятиям — оперативно привлекать временных сотрудников, — отметила руководитель Территориального центра занятости Кадрового центра «Работа России» Севастополя Луиза Приходько.

Временное трудоустройство несовершеннолетних организовано в рамках национального проекта «Кадры». Работодатель выплачивает подросткам заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда за полностью отработанный месяц. Кроме того, несовершеннолетние, направленные Кадровым центром на временные работы, получают дополнительную материальную поддержку от службы занятости в размере 3 726 рублей.

Продолжительность рабочего времени зависит от возраста подростка и строго регулируется трудовым законодательством. Так, в 14 лет школьники могут работать не более 4 часов в день, в 15 лет — 5 часов, а в возрасте от 16 до 18 лет — до 7 часов.

Одним из направлений временной занятости являются Губернаторские школьные трудовые отряды, участники которых также трудоустраиваются при содействии Кадрового центра. Чтобы присоединиться к программе, достаточно обратиться в своей школе к заместителю директора, советнику по воспитанию или социальному педагогу. Подготовить документы и оформить трудоустройство помогают кураторы Российских студенческих отрядов совместно со специалистами Кадрового центра.

Подробная информация о временном трудоустройстве несовершеннолетних, перечне необходимых документов и порядке подачи заявления размещена на официальном сайте Кадрового центра «Работа России» Севастополя: https://clck.ru/3TvekW

Получить консультацию можно в Кадровом центре «Работа России» Севастополя по адресу: ул. Руднева, 40, или по телефону контакт-центра: +7(8692)66-22-92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя