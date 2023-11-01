При содействии КФУ в Чеченской Республике откроется первый спелео-туристический комплекс

При содействии учёных Крымского федерального университета впервые на Северном Кавказе в Чеченской Республике будет открыт спелео-туристический комплекс «Буккузи». Специалисты Крымского федерального университета выступают в качестве наставников в открытии и подготовке туристического объекта к эксплуатации.

Методика подготовки подобного объекта отработана крымскими учёными в Научном спелео-палеонтологическом комплексе «Пещера «Таврида»», открытом в КФУ в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Её будут использовать в качестве основы для внедрения на территории Чеченской Республики. Первые исследования карстового региона, где будет располагаться комплекс, были начаты учёными Крымского федерального университета совместно со специалистами Чеченского государственного университета имени А. А. Кадырова и Министерства Чеченской Республики по туризму семь лет назад.

Нашими усилиями территория будущего комплекса документально имеет статус особо охраняемой природоохранной территории. Уже получено разрешение на исследовательские работы для создания туристической тропы и собраны документы на получение лицензии на использование недр без разведки месторождений полезных ископаемых. Без этих этапов открытие спелео-туристического комплекса невозможно, – рассказал старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Открытие нового спелео-туристического комплекса «Буккузи» запланировано к концу года. Он будет находиться в районе реки Шаро-Аргун на высоте около 800 метров над уровнем моря. Ранее место было фактически недоступным. Сейчас к будущему комплексу уже проложена дорога и построен подвесной мост, чтобы туристы смогли безопасно переправиться через бурную горную реку.

Протяжённость экскурсионного маршрута составит примерно один километр. На его территории располагается пещера, где из известнякового массива вытекают несколько мощных сероводородных источников с высокой минерализацией. А это значит, что возникают предпосылки для формирования очень редкого образования пещер в мире. Так как это сероводородный источник, то образуется серная кислота, которая хорошо растворяет известняк, но при этом происходит отложение вторичных кристаллических минералов – гипса и серы. Такое сочетание даёт и уникальный биоценоз бактерий, питающихся исключительно сероводородом. В качестве примера такая жизнь фиксируется на дне Мирового океана, залегающего на четырёхкилометровых глубинах. Кроме того, готовится медицинское заключение, чтобы использовать воду из сероводородного источника для лечения заболеваний кожи и суставов, – отмечает Геннадий Самохин.

Специалист добавил, что решение создать такой экскурсионный спелео-туристический объект в долине реки Шаро-Аргун было принято, для того чтобы показать людям эти уникальные явления. Кроме того, по его словам, на этой территории можно открыть ещё целый кластер пещер. Одна из них – пещера под названием «Шеки-Хьех» – при соблюдении всех экологических мер в скором времени станет экскурсионной.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»