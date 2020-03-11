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При зооуголке Детского парка Симферополя создадут Общественный совет

При зооуголке Детского парка Симферополя создадут Общественный совет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Животные Крыма 11:54 11.03.2020

Председатель Комитета по экологии и природным ресурсам Госсовета РК Георгий Шаповалов побывал в зооуголке Детского парка Симферополя и предложил создать при нем Общественный совет. Об этом сообщает пресс-служба крымского парламента. Уточняется, что посещение объекта связано с распространением в социальных сетях негативной информации об условиях содержания животных.

Георгий Шаповалов уверен, что совет из экспертов, общественников, неравнодушных граждан позволит оперативно реагировать на случаи распространения недостоверной информации, объективно анализировать происходящее в парке, оказывать содействие в развитии данной территории.

Госкомитет ветеринарии и депутатский корпус не останутся в стороне от подобных проблем, все факты будут тщательно и незамедлительно проверяться, — сказал он, добавив, что деятельность такого совета должна быть максимально публичной.

При зооуголке Детского парка Симферополя создадут Общественный совет

Глава Комитета вместе с руководителем Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерием Ивановым, заместителем главы администрации Симферополя Эмилем Мамедиевым, ознакомившись с условиями содержания животных, отметил, что информация, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности.

У животных зооуголка отсутствуют признаки болезней, аппетит — в норме. Такого мнения придерживаются ветеринары. Однако есть ряд моментов, которые могут влиять на их состояние. К примеру, состояние верблюда, выступавшего долгое время на цирковой арене, сегодня вполне соответствует норме. Уверен, что обитатели столичного зоопарка и дальше будут радовать своих посетителей, — сказал Георгий Шаповалов.

При зооуголке Детского парка Симферополя создадут Общественный совет

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

 

При зооуголке Детского парка Симферополя создадут Общественный совет

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