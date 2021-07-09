Причины роста цен на жилье промониторят

Мониторинг причин роста цен на жилье будет проведен для каждого региона РФ.

Что касается мониторинга (цен – ИФ), то мы его запускаем прямо сейчас, для того, чтобы проведя мониторинг дать уже поручение и выйти на предложение в ФАС с тем, чтобы была проведена более точечная оценка условий изменений ценовой политики на рынке жилья, — цитирует Интерфакс-Недвижимость заместителя председателя Государственной Думы Ирину Яровую.

К каждому региону, говорит Ирина Яровая, необходим дифференцированный подход:

Хочу проинформировать коллег из Минстроя, ДОМ.РФ и ФАС, что мониторинг, который мы сделаем, будет с разбивкой по регионам. Просим сделать анализ и выяснить причины роста цен в конкретном регионе. Средняя температура по больнице здесь не пройдет. Факторы общими быть не могут, это заведомо не срабатывает. Давайте перейдем понятийно к конкретным выводам по конкретным регионам. Наша комиссия эту работу проведет.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин поручал ФАС проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства с точки зрения роста цен на новостройки. Он отметил, что в среднем цены на жилье в России выросли на 12%, при этом в некоторых регионах рост достигает 30%. Проверки не выявили картельного сговора застройщиков при проверке обоснованности роста цен на жилье, отмечал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

В мае вице-премьер Марат Хуснуллин называл удорожание стройматериалов в числе основных причин роста цен на жилье, наряду с остановкой строек в период пандемии, нарушением поставок стройматериалов, ростом инфляции, нехваткой трудовых ресурсов и запуском льготной ипотеки.

Как сообщал Росстат, цены на стройматериалы в РФ в мае по сравнению с апрелем 2021 года выросли на 4,99%, с начала года рост составил 12,07%. По сравнению с маем 2020 года стройматериалы подорожали на 16,44%.

Источник: Интерфакс-Недвижимость

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