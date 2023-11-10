Приехал из Санкт-Петербурга в Севастополь и убил друга детства. И речь идёт не о молодых людях…

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 71-летнего жителя г. Санкт-Петербурга.

Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Установлено, что мужчина в июле 2023 года приехал в Севастополь, в гости к своему другу детства, который в летний период проживал на даче в СНТ «Парус». Ночью в ходе распития спиртных напитков между друзьями произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину дачи многочисленные удары ногами, руками и ножом и придавил его шею торцевой перегородкой деревянной скамьи. От полученных телесных повреждений пожилой человек скончался на месте преступления, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Злоумышленник задержан и заключен под стражу. Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом по Гагаринскому району г. Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

Прокуратура района направила уголовное дело в Гагаринский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя