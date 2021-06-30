Приехавшие в Севастополь граждане и работающие в городе должны «перестраховаться»

Согласно законодательства застрахованные лица обязаны уведомить страховую медицинскую организацию об изменении своих персональных данных (ФИО, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства) в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли. Таким образом, граждане, которые приехали в Севастополь и работают, должны в течение одного месяца перестраховаться, то есть выбрать одну из Севастопольских страховых медицинских организаций, работающих в системе ОМС на территории города, а именно:

Севастопольский филиал ООО «СМК «Крыммедстрах»: г. Севастополь, пр. Ленина, д. 17 (Центральное отделение), тел. Контакт-центра — 8-800-100-77-03, директор Севастопольского филиала Галянская Любовь Сергеевна, тел. 8(8692) 54-55-60.

Севастопольский филиал «КСМК» ООО «Арсенал медицинское страхование»: г. Севастополь, пр. Гагарина д. 17/1 А (Центральное отделение), тел. Контакт-центра – +7-978-077 77 77, отдел защиты прав, застрахованных граждан – +7-978-009-22-44.

Перечисленные компании занимаются сопровождением по вопросам оказания медицинской помощи. В компанию также нужно сообщить об изменении данных, если гражданин сменил место жительства, но остался в том же городе (регионе).

Только прикрепление к этим двум Севастопольским филиалам страховых компаний позволит увеличить рост численности застрахованных жителей и размер средств на здравоохранение города в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования г. Севастополя.

Перестрахование (прикрепление полиса ОМС к Севастопольским страховым компаниям) проводится на основании заявления и предъявлении следующих документов: паспорта; СНИЛС; полиса ОМС; для детей – свидетельства о рождении (либо паспорта при достижении возраста 14 лет) и паспорта одного из родителей.

В присутствии гражданина на обратной стороне бумажного полиса ОМС сотрудники страховой компании сделают соответствующую отметку о замене СМО или перекодируют электронный полис ОМС (при наличии у застрахованного лица Пин кода, который был выдан вместе с пластиковым полисом ОМС).

Получив полис ОМС или выбрав Севастопольский филиал страховой компании, которая работает в системе ОМС на территории города Севастополя, человек не только получаете право на бесплатную гарантированную медицинскую помощь, но и принимает личное участие в финансировании всего здравоохранения города Севастополя в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.