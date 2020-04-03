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Прием граждан в инспекциях Налоговой службы Севастополя приостановлен до 30 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 17:46 03.04.2020

В Налоговой службе Севастополя сообщили: во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки, налогоплательщики до конца апреля лично приниматься не будут. Такое решение принято во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, налогоплательщики смогут сдать через боксы в инспекциях. На конвертах необходимо указать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов. Также бумажную корреспонденцию можно направить по почте. Уточним, что самым удобным бесконтактным способом является  предоставление  налоговой  отчетности  по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), — отмечают в пресс-службе ведомства.

Связаться с налоговыми инспекциями Севастополя можно   с применением мессенджера Skype.

  • ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя – ИФНС 9201 Севастополь — по общим вопросам; ИФНС 9201 — 2 Севастополь — по вопросам задолженности;
  • Межрайонная ИФНС России № 1 по г. Севастополю – МРИ №1 9203 Севастополь;
  • ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя – ИФНС 9204 Севастополь.

 Удаленно решить вопрос можно также, используя  онлайн-сервисыофициального сайта ФНС России.

Кроме того, обратиться за консультацией по налогам можно по бесплатному номеру Единого Контакт-Центра ФНС России 8-800-222-2222.

Прием граждан в инспекциях Налоговой службы Севастополя приостановлен до 30 апреля

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