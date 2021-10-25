Прием в налоговой службе Севастополя будет приостановлен

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции «Covid-19» во исполнение Указа Президента РФ от 20.10.2021 №595 с 1 по 3 ноября 2021 года личный прием и обслуживание налогоплательщиков по адресам: ул. Героев Севастополя, 74; ул. Пролетарская, 24; ул. Кулакова, 37 приостановлен.

В указанный период прием всей корреспонденции, поступающей на бумажных носителях от налогоплательщиков лично, будет организован через бокс. Поэтому очень важно при предоставлении документов, в обязательном порядке, указывать номера контактных телефоном для решения дистанционно возможных вопросов.

Напомним, что на официальном сайте ФНС представлено более шестидесяти электронных сервисов . Они позволяют получить налоговую услугу онлайн, минимизируя личные контакты. Все сервисы разделены на группы в зависимости от функционала и тематики вопросов, которые они позволяют решить.

Так, сервис «Обратиться в ФНС России» позволяет получить ответ на адрес электронной почты, указанный в запросе налогоплательщика.

Отметим, что для разных категорий налогоплательщиков существует своя версия Личного кабинета («Личный кабинет для физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет индивидуального предпринимателя»).

В частности, возможности « Личного кабинета налогоплательщика физического лица » позволяют гражданину: получать налоговые уведомления; представлять в налоговую службу информацию и документы; заполнять и направлять декларацию по форме 3-НДФЛ; формировать платежные поручения, оплачивать текущие платежи и налоговую задолженность.

Вся информация об изменениях в графике работы Обособленных подразделений Управления оперативно размещается в региональном блоке официального сайта ФНС России nalog . gov . ru / rn 92 .

Сдержать пандемию можно только совместными усилиями, избежав скопления людей и возможного распространения инфекции. Берегите себя, оставайтесь дома! — подчёркивают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.