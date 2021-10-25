Прием в налоговой службе Севастополя будет приостановлен

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции «Covid-19» во исполнение Указа Президента РФ от 20.10.2021 №595 с 1 по 3 ноября 2021 года личный прием и обслуживание налогоплательщиков по адресам: ул. Героев Севастополя, 74; ул. Пролетарская, 24; ул. Кулакова, 37 приостановлен.
В указанный период прием всей корреспонденции, поступающей на бумажных носителях от налогоплательщиков лично, будет организован через бокс. Поэтому очень важно при предоставлении документов, в обязательном порядке, указывать номера контактных телефоном для решения дистанционно возможных вопросов.
Напомним, что на официальном сайте ФНС представлено более шестидесяти
Так, сервис
Отметим, что для разных категорий налогоплательщиков существует своя версия Личного кабинета («Личный кабинет для физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет индивидуального предпринимателя»).
В частности, возможности «
Вся информация об изменениях в графике работы Обособленных подразделений Управления оперативно размещается в региональном блоке официального сайта ФНС России nalog.gov.ru/rn92.
Сдержать пандемию можно только совместными усилиями, избежав скопления людей и возможного распространения инфекции. Берегите себя, оставайтесь дома! — подчёркивают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.
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