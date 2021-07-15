Прием заявок на участие в фестивале «Культурный код Севастополя» продлён

Срок приема заявок на участие в уникальном фестивале «Культурный код Севастополя», который в сентябре этого года пройдет в городе-герое, продлен до 20 июля. Об этом сообщили организаторы проекта. По их словам, они уже получили более 50 заявок от художников, скульпторов, дизайнеров, архитекторов и создателей монументальной живописи из разных городов и стран мира, в том числе Греции и Хорватии.

«Культурный код Севастополя» – это фестиваль, который проходит в этом году впервые. Его главная задача – изменить восприятие Севастополя на государственном и международном уровнях. У многих сформировались ложные представления о современном Севастополе: так, кто-то до сих пор считает, что это – всего лишь военная база. Участникам фестиваля предстоит разрушить эти стереотипы и воссоздать в своих работах облик современного города-героя, учитывая его прошлое, настоящее и будущее – его уникальный «Культурный код», — отмечают инициаторы проекта.

Участники представляют проекты своих творений в двух номинациях – «Эко» и «Урбан». После окончания приема заявок экспертное жюри выберет 10 финалистов, которые получат грант в размере 50 тысяч рублей на создание макета, возможность провести две недели в арт-резиденции на берегу Черного моря, поучаствовать в культурном обмене с художниками из разных стран и, конечно, принять участие в ярком фестивале в финале проекта.

На этом событии будут определены победители. Они смогут воплотить свои работы в натуральную величину, которые впоследствии украсят улицы Севастополя и примут участие в выставках в России, Греции и Италии. Отмечается, что все расходы по приезду финалистов в Крым, их питанию и проживанию берут на себя организаторы проекта.

Стать участником фестиваля может каждый, для этого нужно только подать заявку на участие на сайте проекта , заполнив информацию о себе и прикрепив эскиз будущего арт-объекта.