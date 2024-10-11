Приемное отделение севастопольской Городской больницы № 1 празднует свой юбилей

Городская больница № 1 является одной из старейших больниц Севастополя и ее коллектив каждый раз доказывает, что милосердие, мужество и верность своему долгу сильнее любых испытаний.

В этот день с юбилейной датой коллектив отделения поздравили заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев. От имени губернатора он выразил признательность коллективу отделения за проделанную работу и вручил грамоты и благодарности.

Ваша работа не знает праздников и выходных, требует огромных сил, большого терпения, мужества и душевной доброты. Но результат вашей ежедневной работы – спасённые жизни – оправдывает все усилия. У нас с вами общие задачи – обеспечить комфорт, безопасность и здоровье для всех жителей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Игоря Михеева.

В севастопольской Городской больнице № 1 работают лучшие специалисты: хирурги, онкологи, офтальмологи, кардиологи, но каждый из них приступает к своей работе только после того, как врачи приёмного отделения проведут разделение потоков между плановыми и экстренными больными. Именно через приёмное отделение проходят все пациенты, нуждающиеся в оказании медицинской помощи.

Наше отделение – неотъемлемая часть медицинской инфраструктуры города. Мы – лицо Городской больницы № 1 и всеми силами стараемся проводить качественное медицинское обслуживание и заботиться о здоровье населения. На наших плечах лежит колоссальная ответственность, ведь от оперативности нашей работы зависит многое. Специалисты приемного отделения круглосуточно 365 дней в году помогают тысячам пациентов, – говорит заведующая приёмным отделением Городской больницы № 1 Шушанна Баласанян.

Согласно архивным данным, в октябре 1879 года на Корабельной стороне из-за появления случаев лихорадки Городскую больницу расширили, присоединением к ней 15 мест и устройством приёмного покоя для приходящих больных. Именно с этого момента и начался отсчет многогранной, разнообразной работы специалистов, которые и по сегодняшний день умеют выполнять всю свою работу в режиме многозадачности.

Всегда говорю – главный капитал любого отделения – это не оборудование. Главный капитал – это всегда специалисты. К счастью, в приёмном отделении, работают блестящие врачи и персонал, которые половину жизни отдали своему делу, – отмечает директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

На сегодняшний день здесь работают 77 сотрудников, из них 12 врачей, два фельдшера, 16 медицинских сестер, 28 санитаров, 11 медицинских регистраторов, четыре оператора и четыре дезинфектора. Ежедневно в приемное отделение может обращаться до 200 человек в сутки и если посчитать сколько всего необходимо сделать для одного больного, то становится понятно – здесь работают только профессионалы своего дела, случайных людей здесь нет.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя