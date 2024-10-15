Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | Приезжему, который осквернил Мемориал героической обороны Севастополя, пересмотрели наказание
актуально в республике
В Сакском районе на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей мужчина отправится в колонию на 13 лет за убийство. Сакский районный суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Установлено, что в июле 2020 года подсудимый, находясь в своем доме в селе Суворовское Сакского района вступил в конфликт со своей 39-летней знакомой и попытался ударить её. С целью подавления активного сопротивления потерпевшей мужчина нанес ей не менее четырех ударов руками в область лица, груди и конечностей, после чего, схватил потерпевшую за шею и со значительным усилием стал сдавливать её, тем самым не давая возможности дышать до момента наступления смерти женщины. Суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, которые сочли, что подсудимый не заслуживает снисхождения за совершенное им преступление приговорил виновного к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.
Иллюстрация: pikist.com

Приезжему, который осквернил Мемориал героической обороны Севастополя, пересмотрели наказание

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:40 15.10.2024

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в г. Сочи удовлетворил апелляционное представление прокуратуры города Севастополя и усилил наказание 36-летнему приезжему мужчине, который осквернил Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

Ранее, в июле 2024 года, Севастопольский городской суд признал его виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично). Установлено, что в ночь на 12 апреля 2024 года нетрезвый мужчина, не имеющий в Севастополе определенного места жительства, осквернил символ воинской славы России, затушив при этом пламя Вечного огня у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. Личность мужчины была оперативно установлена сотрудниками полиции. Он задержан и заключен под стражу. Расследование провели следователи СО по Ленинскому району города Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Суд первой инстанции признал его виновным и назначил наказание в виде исправительных работ. Прокуратура города не согласилась с мягким судебным решением и внесла апелляционное представление с просьбой назначить более строгое наказание, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Сегодня апелляционное представление прокуратуры удовлетворено. Мужчине назначен 1 год лишения свободы в колонии-поселении.

Узнайте больше:  Крымчанин хотел откупиться от инспектора ДПС, а в итоге оказался на скамье подсудимых

Приговор вступил в законную силу.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

Просмотры: 2 110

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Севастополя

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
прокуратура Севастополя

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.