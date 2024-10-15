Приезжему, который осквернил Мемориал героической обороны Севастополя, пересмотрели наказание

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в г. Сочи удовлетворил апелляционное представление прокуратуры города Севастополя и усилил наказание 36-летнему приезжему мужчине, который осквернил Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

Ранее, в июле 2024 года, Севастопольский городской суд признал его виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично). Установлено, что в ночь на 12 апреля 2024 года нетрезвый мужчина, не имеющий в Севастополе определенного места жительства, осквернил символ воинской славы России, затушив при этом пламя Вечного огня у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. Личность мужчины была оперативно установлена сотрудниками полиции. Он задержан и заключен под стражу. Расследование провели следователи СО по Ленинскому району города Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Суд первой инстанции признал его виновным и назначил наказание в виде исправительных работ. Прокуратура города не согласилась с мягким судебным решением и внесла апелляционное представление с просьбой назначить более строгое наказание, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.