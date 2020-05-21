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Пригласил выпить знакомого и лишился ювелирных изделий. Инцидент в Севастополе

Пригласил выпить знакомого и лишился ювелирных изделий. Инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 13:32 21.05.2020

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району в Севастополе обратилась 55-летняя жительница Севастополя — у неё похитили ювелирные украшения стоимостью 13000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 39-летний местный житель. Установлено, что сын заявительницы пригласил домой своего приятеля для совместного распития спиртных напитков. Когда мужчина вышел в соседнюю комнату, его знакомый тайком похитил из шкатулки для драгоценностей золотые серьги. Украденные ювелирные изделия злоумышленник сбыл в ломбард, а вырученные деньги потратил на свои нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Пригласил выпить знакомого и лишился ювелирных изделий. Инцидент в Севастополе

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