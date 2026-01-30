Приговор крымчанке, которая передавала ВСУ данные об аэродромах, оставили в силе

Третий апелляционный суд оставил без изменений приговор жительнице Крыма, которая была осуждена на 15 лет лишения свободы, за передачу данных украинской военной разведке о военных аэродромах и средствах ПВО в регионе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений, — говорится в сообщении.

Отмечается, что следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении жительницы Крыма было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Верховный суд Республики Крым признал подсудимую виновной и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей, а также ограничением свободы на один год шесть месяцев после основного наказания.

Было установлено, что женщина 1996 года рождения вступила в один из украинских Telegram-каналов, который используется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) и предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации, интересующей украинскую сторону.

По заданию куратора ГУР МОУ гражданка выезжала на указанные им места и осуществляла фотофиксацию находящихся там объектов, подтверждала или опровергала их местоположение. Кроме того, женщина инициативно отправляла украинским спецслужбам информацию о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки. Информация предназначалась для использования противником при нанесении ракетных ударов.

источник: ТАСС

Просмотры: 8