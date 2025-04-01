Приговор суда в Крыму: мужчина вел интимную переписку с несовершеннолетней девочкой

Ленинский районный суд Республики Крым вынес приговор 40-летнему жителю Ленинского района за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления в отношении несовершеннолетней девочки, в том что совершал иные действия сексуального характера, выразившиеся в осуществлении с потерпевшей переписки интимного характера. Суд, всесторонне изучив материалы уголовного дела, учитывая сведения о личности подсудимого и все обстоятельства по делу, а также тяжесть совершенного преступления, назначил подсудимому наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Гражданский иск прокурора удовлетворен полностью на сумму 500 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе суда.