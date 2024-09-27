Приговор в Крыму экс-чиновнику: 5 лет лишения свободы за преступления против государственной власти

Нижнегорский районный суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего местного жителя — экс-главе администрации Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района, он признан виновным по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Суд установил, что в 2022 году подсудимый, будучи главой муниципального образования Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым, совершил служебный подлог — внесение должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности, — отмечают в пресс-службе суда.

Кроме того, он же, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение через посредника взятки в значительном размере в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, получил в качестве взятки денежные средства в сумме 50000 рублей за совершение действий, входивших в его полномочия как главы органа местного самоуправления.

В судебном заседании подсудимый вину не признал.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, приговорил мужчину за должностное преступление к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

источник: пресс-служба Нижнегорского районного суда Республики Крым

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