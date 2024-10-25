Приходите «в гости»: граждане начали чаще вызывать нотариуса на дом

В Федеральной нотариальной палате России сообщили о росте нотариальных действий на выезде. Примета времени: нередко нотариусам приходится выезжать в военные госпитали к раненым бойцам или в пункты временного размещения граждан. Но граждане стали чаще вызывать нотариусов и к себе домой, а также в офисы.

За девять месяцев 2024 года российские нотариусы совершили на выезде 319,2 тысячи нотариальных действий, что на 5 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, — сообщили в ФНП.

В половине случаев нотариусов приглашали к себе люди, которые в силу возраста или состояния здоровья просто не могут посетить нотариальную контору — пожилые или тяжелобольные граждане, инвалиды, ветераны. Жизненные ситуации бывают разные, некоторые — очень сложные. Так, например, нотариус выезжал домой к матери и дочери, которые вместе попали в серьезную аварию и теперь не могут самостоятельно передвигаться. Женщины делали доверенности от своего имени на близкую родственницу, которая за ними ухаживает.

Бывает, одинокие пенсионеры просят сделать доверенность на получение пенсии или пособий на посторонних. Конечно, в таких ситуациях нотариус дополнительно и очень подробно объясняет все риски подобного решения. В некоторых случаях может запросить справку о том, что человек не состоит на учете в психдиспансере и не применяет препараты. Важной задачей, которую нотариусы выполняют вне своих контор, является помощь участникам специальной военной операции, — подчеркивают в ФНП. — Так, нотариусы в различных регионах России выезжают в пункты сбора и госпитали, где проходят лечение раненые. Напомним, мобилизованные, члены семей военнослужащих, раненые бойцы полностью освобождены от уплаты регионального тарифа на ряд нотариальных действий. Пригласить нотариуса можно по телефону, электронной почте или через официальный сайт Узнайте больше: Отопительный сезон в Крыму стартует при почти стопроцентной готовности ЖКХ Еще одно нотариальное действия, для выполнения которого нотариусу необходимо покинуть офис, — опись наследственного имущества или обеспечение доказательств в офлайне. Такие доказательства могут находиться где угодно: на стройке, в магазине, в хостеле или на электроподстанции. Например, в одном из дел нотариус должен был зафиксировать, что уволенный гендиректор не забрал в последний день работы ничего важного из своего кабинета. источник: «Российская газета»

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