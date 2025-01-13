Прихожане Алуштинского благочиния отправили на фронт автомобиль. Первый в этом году

11 января благочинный Алуштинского церковного округа протоиерей Владимир Кашлюк передал Специальному гуманитарному центру Крымской митрополии (руководитель — протоиерей Дмитрий Кротков) автомобиль, приобретенный на пожертвования прихожан храмов благочиния. Полноприводный автомобиль «Нива Шевроле» стал первой машиной, переданной в Спецгумцентр в 2025 году.

По словам руководителя Специального гуманитарного центра протоиерея Дмитрия Кроткова, за минувший, 2024 год, силами приходов Симферопольской и Крымской епархии было куплено и передано в зону СВО (на Южное направление) 18 внедорожных автомобилей и машин, предназначенных для эвакуации. Полноприводная «Нива Шевроле» от прихожан Алуштинского благочиния также будет доставлена в зону проведения Специальной военной операции. Военные подчеркивают, именно такая модель обладает высокой проходимостью, что необычайно важно для использования на песчаных ландшафтах Херсонщины. Также благочинный Алуштинского церковного округа протоиерей Владимир Кашлюк передал игрушки для детей, проживающих в населенных пунктах линии боевого соприкосновения, — отмечают в пресс-службе Крымской митрополии.

Напомним, что Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии на постоянной основе формирует и перевозит гумпомощь нуждающимся.

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Как помочь:

Принести в Гуманитарный центр при храме Державной иконы Божией Матери в Симферополе по адресу: ул. Бела Куна, 21а, с 8:00 до 16:00.

Банк СБЕР +79787888191 (можно по СБП)

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Благотворительный фонд «Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии».

источник: пресс-служба Крымской митрополии