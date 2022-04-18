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Приказ должен быть исполнен – суровая армейская формула на все времена. Минобороны РФ рассказывает
Фото: МО РФ

Приказ должен быть исполнен – суровая армейская формула на все времена. Минобороны РФ рассказывает

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:13 18.04.2022

Минобороны РФ ежедневно находит похожие, а то и чуть ли не идентичные истории о героизме советских и российских воинов. Архивы времен Великой Отечественной войны лишь подтверждают хронику событий нынешней спецоперации на Украине.

Выполнил задачу под огнем противника.

В ходе боя украинские националисты открыли интенсивный минометный огонь по российским подразделениям. В результате было повреждено орудие заместителя командира огневого взвода гаубичной артиллерийской батареи сержанта Давида Асаева. Приказав своему расчету укрыться в безопасное место, он лично под обстрелом проверил повреждения, восстановил орудие и, произведя разведку местности, вскрыл огневые позиции националистов. Затем сержант Асаев выполнил необходимые вычисления и силами расчета прямой наводкой уничтожил два миномета противника и 18 националистов.

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В годы Великой Отечественной войны в одном из боев на подступах к Москве командир минометной роты лейтенант Григорий Пыстогов захватил немецкую противотанковую пушку, развернул ее против фашистов и прямой наводкой открыл по ним беглый ураганный огонь. Не имея рядом необходимых специалистов, он самостоятельно наводил орудие и лично, выполняя работу всех номеров расчета, уничтожил один миномет и пулемет противника. Кроме того, лейтенант Пыстогов одновременно руководил действиями своего подразделения. На следующий день из этой же пушки он подбил два немецких танка.

Приказ должен быть исполнен – суровая армейская формула на все времена. Минобороны РФ рассказывает


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