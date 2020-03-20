Приказано — сажать, приказано — выжить. Высаженные на площади Ушакова магнолии завяли

Что вы хотите! Их сажали в вегетативной фазе. Только воткнули в землю — они и расцвели. Еще год болеть будут, если вообще приживутся, — цитирует «СГ» мнение рабочих.
На вопрос, зачем сажали, если знали, что возникнут проблемы, журналистам пояснили: приказали сажать — они и сажали. А за более подробными объяснениями порекомендовали обратиться к «зеленым» — группе озеленителей, одетых в зеленые спецовки.
Те, в свою очередь, открестились от провальной высадки и послали журналистов к руководителю проекта Вячеславу. Вячеслав перенаправил к Артему, сообщив, что он не в курсе происходящего с магнолиями, а «думать нам не положено». Печальные кусты магнолий на данный момент чувствуют себя не важно. Хватит ли им сил после стресса пересадки и буйного цветения пережить холодную крымскую весну и жаркое лето? — комментирует ситуацию «Севастопольская газета».
СПРАВКА: Магнолия Суланжа — гибрид семейства магнолиевых, полученный в 1820 году французским ботаником-селекционером Этьеном Суланжем-Боде, путем скрещивания магнолии обнаженной и лилиецветной. Растение зимостойкое, может выдерживать морозы до -25 С без повреждения цветочных и листовых почек. В справочнике по выращиванию и уходу за магнолией написано: «не любит пересадку», поэтому важно обдуманно подойти к выбору места для этой многолетней декоративной культуры. Лучшее время для посадки — осень, в период относительного покоя растения.
фото: Инга Хрулёва, «Севастопольская газета»