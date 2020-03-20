Приказано — сажать, приказано — выжить. Высаженные на площади Ушакова магнолии завяли

Еще пару дней назад, отмечает «Севастопольская газета» , аллея магнолий Суланжа между Матросским клубом и библиотекой им.Л.Толстого была местом паломничества жителей города. Взглянуть на чудо приходили семьями, парами, компаниями, с удовольствием селфились на память и не скрывали своего восторга. Сказка закончилась внезапно — цветки завяли. Лепестки теперь тряпочками висят на еле живых кустах. Строители, мостящие гранит на очередной дорожке на площадке Ушакова, предположили, что всему виной неудачно выбранное время для посадки.

Что вы хотите! Их сажали в вегетативной фазе. Только воткнули в землю — они и расцвели. Еще год болеть будут, если вообще приживутся, — цитирует «СГ» мнение рабочих.

На вопрос, зачем сажали, если знали, что возникнут проблемы, журналистам пояснили: приказали сажать — они и сажали. А за более подробными объяснениями порекомендовали обратиться к «зеленым» — группе озеленителей, одетых в зеленые спецовки.

Те, в свою очередь, открестились от провальной высадки и послали журналистов к руководителю проекта Вячеславу. Вячеслав перенаправил к Артему, сообщив, что он не в курсе происходящего с магнолиями, а «думать нам не положено». Печальные кусты магнолий на данный момент чувствуют себя не важно. Хватит ли им сил после стресса пересадки и буйного цветения пережить холодную крымскую весну и жаркое лето? — комментирует ситуацию «Севастопольская газета».

СПРАВКА: Магнолия Суланжа — гибрид семейства магнолиевых, полученный в 1820 году французским ботаником-селекционером Этьеном Суланжем-Боде, путем скрещивания магнолии обнаженной и лилиецветной. Растение зимостойкое, может выдерживать морозы до -25 С без повреждения цветочных и листовых почек. В справочнике по выращиванию и уходу за магнолией написано: «не любит пересадку», поэтому важно обдуманно подойти к выбору места для этой многолетней декоративной культуры. Лучшее время для посадки — осень, в период относительного покоя растения.

фото: Инга Хрулёва, «Севастопольская газета»