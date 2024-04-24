Приказы на земельные участки участникам СВО выдают в городских администрациях

Для удобства участников СВО специалисты министерства имущественных и земельных отношений РК выдают приказы на земельные участки в городских администрациях. Сегодня прошло выездное мероприятие в Керчи, на котором выдали порядка 40 документов о передаче земельного участка бесплатно в собственность участникам спецоперации.

Четвертый земельный массив для выдачи участков участникам специальной военной операции расположен на побережье, вблизи села Приветное Сакского района.

После завершения работ по формированию массива органы местного самоуправления уведомляют заявителей согласно очередности о распределении им земельного участка. Далее участнику СВО или его представителю по доверенности необходимо обратиться в министерство за документами. Однако в отдаленные регионы республики мы организуем выездную выдачу документов, — рассказал заместитель министра Анатолий Заиченко.

По его информации, специалисты министерства оказывают содействие участникам СВО и в оформлении права собственности на полученный земельный участок. Так, например, при желании заявителя, а также во избежание дополнительных обращений в другие ведомства и для удобства участников СВО, оформление права собственности на участок и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости может быть осуществлено с помощью минимущества Крыма.

Фото и материалы: пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений РК.