Приложение «Госуслуги Дом» теперь доступно собственникам индивидуальных жилых домов

Собственники могут:

подавать показания счетчиков

заказывать их поверку

оплачивать коммунальные услуги

обращаться в ресурсоснабжающие организации по вопросам работы приборов учета и корректности платежных документов

предоставлять гостевой доступ к управлению своим домом родственникам или арендаторам.

Гостевой доступ позволяет собственнику делегировать вопросы ЖКХ родственнику или арендатору.

Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, GooglePlay и AppGallery.

источник: по информации пресс-службы МинЖКХ РК