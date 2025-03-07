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Приложение «Госуслуги Дом» теперь доступно собственникам индивидуальных жилых домов
источник фото: пресс-служба МинЖКХ РК

Приложение «Госуслуги Дом» теперь доступно собственникам индивидуальных жилых домов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:59 07.03.2025

Приложение «Госуслуги Дом» теперь доступно собственникам индивидуальных жилых домов, включая дома блокированной застройки. Данные о недвижимости, на которую оформлено право собственности и которая внесена местной администрацией в ГИС ЖКХ, загружаются автоматически.

 Собственники могут:

  • подавать показания счетчиков
  • заказывать их поверку
  • оплачивать коммунальные услуги
  • обращаться в ресурсоснабжающие организации по вопросам работы приборов учета и корректности платежных документов
  • предоставлять гостевой доступ к управлению своим домом родственникам или арендаторам.
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 Гостевой доступ позволяет собственнику делегировать вопросы ЖКХ родственнику или арендатору.

Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, GooglePlay и AppGallery.

источник: по информации пресс-службы МинЖКХ РК

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