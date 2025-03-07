Приложение «Госуслуги Дом» теперь доступно собственникам индивидуальных жилых домов, включая дома блокированной застройки. Данные о недвижимости, на которую оформлено право собственности и которая внесена местной администрацией в ГИС ЖКХ, загружаются автоматически.
Собственники могут:
- подавать показания счетчиков
- заказывать их поверку
- оплачивать коммунальные услуги
- обращаться в ресурсоснабжающие организации по вопросам работы приборов учета и корректности платежных документов
- предоставлять гостевой доступ к управлению своим домом родственникам или арендаторам.
Гостевой доступ позволяет собственнику делегировать вопросы ЖКХ родственнику или арендатору.
Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, GooglePlay и AppGallery.
источник: по информации пресс-службы МинЖКХ РК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ЖКХ Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ЖКХ Крыма