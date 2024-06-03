Приложение «Народный инспектор». Любой (!) гражданин может обеспечить штраф нарушителю ПДД

Штраф со смартфона: что такое «Народный инспектор» и за что он сможет наказать, рассказывает Журнал Авто.Ру.

Московские власти отчитались о завершении работы над федеральным мобильным приложением, с помощью которого любой россиянин в своём городе сможет зафиксировать нарушение ПДД и отправить его в полицию. Собственнику автомобиля после проверки выпишут штраф.

Программа «Народный инспектор» создана по аналогу «Помощника Москвы». Приложение полностью готово и может быть запущено в работу в самое ближайшее время. Что тормозит? Юридические нюансы.

Что это такое, как с помощью смартфона можно обеспечить штраф нарушителю ПДД.

Впервые программа под названием «Народный инспектор» вышла в 2017 году, но работала она только на территории Республики Татарстан. Осенью 2021 года своим указом президент Владимир Путин постановил запустить единую программу, которую каждый гражданин сможет скачать на смартфон и использовать для фиксации нарушений ПДД. Предполагалось, что будут внесены и соответствующие изменения в КоАП РФ. Федеральный «Народный инспектор» должны были запустить к июню 2022 года, но этого не произошло.

Разработать приложение было поручено правительству Москвы, которое успешно использует в борьбе с нарушителями аналогичную программу «Помощник Москвы». На основе последней и была создана новая версия «Народного инспектора», функционал которой оказался куда шире столичного аналога. На прошлой неделе стало известно, что сервис готов и может быть запущен в ближайшее время. Пока программы нет в магазинах приложений, но разработчики говорят, что она вот-вот появится.

Какие нарушения можно фиксировать через приложение.

Пользователям будет доступна опция фото- и видеофиксации нарушений. Любой гражданин сможет скачать приложение на смартфон и отправить в надзорные органы снимок автомобиля на газоне, на детской или спортивной площадке, на тротуаре, на пешеходном переходе, под запрещающим знаком, на выделенной полосе, на парковке для такси и спецтранспорта.

Помимо этого, через приложение можно будет фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, езду по обочине, нарушение правил маневрирования, пересечение сплошной и стоп-линий. Размеры штрафов варьируются от 500 до 5000 рублей в зависимости от нарушения и города, где оно совершено.

Поощрения за бдительность будут. Граждане, которые сообщают о нарушениях, смогут зарабатывать баллы, обменивая их на бесплатный проезд в общественном транспорте, оплату парковки, билеты в театр и на другие мероприятия.

Приложение сможет автоматически определять местоположение пользователя и фиксировать время нарушения. Оно умеет распознавать не только российские, но и белорусские госномера, а также дорожные знаки, которые запрещают остановку.

Наказывать водителей будут по аналогии с фотофиксацией стационарной камерой. То есть снимки и видео из приложения не позволят лишить автомобилиста прав, даже если статья это позволяет — можно будет только выписать штраф. Однако нюансы работы системы наказания нарушителей в регионах будут свои — всё зависит от местного законодательства.

Те самые «юридические нюансы».

Как показывает практика последних лет, штрафы, выписанные через приложение «Помощник Москвы» с использованием смартфонов и планшетов, часто удаётся обжаловать и отменить в суде. Основанием для обжалования является тот факт, что смартфоны и планшеты не являются стационарными устройствами, подвержены влиянию и приводятся в действие человеком. Закон же позволяет признать нарушения ПДД по фото только в случае фиксации стационарной камерой без внешних воздействий, то есть в автоматическом режиме.

В итоге примерно в половине случаев суды встают на сторону водителей по причине технического несоответствия оборудования, объяснил Журналу Авто.Ру юрист Михаил Никитин, который имеет большую судебную практику подобных дел.

Обжаловать и отменить можно штрафы с рук и с камер, которые устанавливают на велосипеды, потому что на них идёт воздействие человека. МАДИ и АМПП в постановлениях иногда пишут, что планшеты закреплены на транспортном средстве, движущимся по определённому маршруту, — но иногда подразумевают под этим велосипеды, — утверждает автоюрист.

Впрочем, суды далеко не всегда принимают доводы юристов и оставляют штраф в силе. Получается, что нарушения, зафиксированные телефоном, — что-то вроде «серой» зоны. Факт нарушения вроде бы очевиден всем участникам процесса, но по формальным признакам его можно отменить. Поэтому для полноценного запуска федерального приложения потребуется внести изменения в КоАП РФ. В этом уверен эксперт по камерам Григорий Шухман. По его словам, для приложения придётся узаконить именно использование телефона в качестве инструмента фиксации нарушения.

Автоюрист Михаил Никитин уточняет, что если регионы при использовании приложения будут выписывать штрафы не по упрощённой схеме, когда достаточно фотографии и подтверждения сотрудника ЦОДД или АМПП, а в общем порядке с вызовом нарушителя на разбор с помощью телеграмм и извещений, с созывом коллегии для принятия решения по штрафу, то обжаловать их будет почти невозможно. Именно так, например, поступают в Татарстане. По формальным основаниям в таком случае штраф уже не отменить.

Пока ничего в юридическом плане не меняется. Штрафы из «Народного инспектора» автоматической фиксацией не являются, потому что это фиксация посредством приложения с телефона, ракурс делается по усмотрению пользователя приложения. Можно, конечно, прописать в сертификатах соответствия планшетов с приложением у пеших инспекторов всё, что вздумается. Но законность алгоритмов пока не меняется. Однако по стране ситуация отличается. Если фиксация по «Народному инспектору» будет проходить не по упрощённому порядку, а по полному, с составлением протокола, тогда к работе системы вопросов не будет, — объясняет Никитин.

Полная схема привлечения к ответственности подразумевает возбуждение дела, протокол, вынесение определения, рассмотрение дела коллегиальным органом с извещением собственника автомобиля. Если же по стране начнут использовать упрощённую схему, как это происходит в Москве, то автомобилисты смогут обжаловать штрафы, даже если нарушение действительно имело место, уверен юрист.

Такого же мнения придерживается основатель общественной организации «Автомобилист» Максим Едрышов:

Если бы каждый смог поучаствовать в поиске нарушителей и отправить данные, было бы хорошо. Но, как показывает практика, суды не признают данные из «Помощника Москвы» по упрощённой схеме. А чтобы работать по полной схеме, нет ресурсов и достаточного количества сотрудников ГИБДД. Представьте, если в инспекцию придут несколько тысяч снимков, там все сотрудники разбегутся. Одного приложения недостаточно. Нужно прописать эту историю законодательно. В других странах такая практика существует, люди сообщают о нарушениях даже за денежное вознаграждение.

«Народный инспектор» — неизбежен? Когда и как всё начнёт работать.

Как уже упоминалось выше, активным пользователям приложения «Народный инспектор», по аналогии с «Помощником Москвы», полагаются баллы, которые можно будет обменять на что-то материальное. И это, по мнению вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, может подтолкнуть людей к мошенничеству.

Неравнодушные граждане обменивали фотографии того, что им казалось нарушениями ПДД, на баллы, футболки и кепки. ЦОДД Москвы на базе этих фотоматериалов штамповал штрафы, которые потом можно было оспорить в суде, но мало кто это делал. В КоАП чётко написано, что такое автоматическая фотовидеофиксация нарушений. Руки человека в процессе участвовать не должны. Иначе получаются подменные геоданные и пририсованные фейковые знаки, — рассказывает представитель НАС.

Эксперт считает, что нужно ввести всю эту систему в правовое русло за счёт поправок в законодательство. Однако пока власти пошли по простейшему пути, фактически адаптировав столичное приложение под федеральные нужды. При этом на разработку «Народного инспектора» потратили… 134 миллиона рублей.

Шапарин уверен, что эти траты вообще могут оказаться напрасными, если осенью начнут действовать новые правила установки камер.

С 1 сентября 2024 года использование носимых комплексов в целом будет незаконным, внесены поправки в законодательство. Ни приложения в телефонах граждан, ни планшеты сотрудников ЦОДД использовать для фиксации нарушений в автоматическом режиме будет нельзя, — говорит эксперт.

Представитель НАС имеет в виду новый законопроект о камерах, который вступит в силу в сентябре текущего года. В нём будут прописаны все технические требования к дорожным камерам, на основании которых можно выносить постановление о штрафах. Если до сентября схему с приложением «Народный инспектор» не смогут вписать в законодательство, она вряд ли сможет полноценно работать.