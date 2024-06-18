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Приложение «Радар. НФ» почти за год помогло сбить более сотни вражеских дронов

Приложение «Радар. НФ» почти за год помогло сбить более сотни вражеских дронов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:36 18.06.2024

Мобильное приложение «Радар. НФ» для экстренного реагирования на замеченные беспилотники или диверсионные группы, разработанное Народным фронтом, за время своего существования с лета 2023 года помогло сбить более 100 беспилотников. Об этом рассказал руководитель разработки приложения Михаил Камышев.

За время работы «Радар. НФ» было ликвидировано более 100 вражеских беспилотников, благодаря информации, полученной через приложение. Всего «Радар. НФ» скачали более 515 тыс. россиян, — цитирует Камышева ТАСС.

Он добавил, что лидерами среди регионов по использованию приложения являются: Белгородская, Курская, Воронежская области, Крым, Краснодарский край.

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Мобильное приложение «Радар. НФ», запущенное в августе 2023 года, разработано Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные беспилотники и другие представляющие угрозу события. Приложение «Радар. НФ» доступно для пользователей операционной системы Android, помимо площадки App Gallery, его можно скачать в Google Play и RuStore. Инструкцию о том, как скачать приложение для операционной системы iOS, можно найти на сайте Народного фронта.

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