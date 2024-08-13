Приложение VK Видео установили уже 20 миллионов раз

С момента официального запуска в сентябре 2023 года пользователи установили приложение VK Видео на мобильные устройства и Android TV 20 миллионов раз. Больше всего установок – 11 миллионов — пришлось на Android, Android TV – почти шесть, iOS – три. Пик всех установок пришелся на июль, когда приложение загрузили почти два миллиона раз.

За первую неделю августа прирост аудитории standalone-приложения увеличился в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля, достигнув пика в 2,5 миллиона пользователей в сутки, включая мобильные устройства, так и смарт-телевизоры. Суммарное суточное время Smart TV – 200 минут в день.

Просмотры: 15