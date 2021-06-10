Применение пищевых центробежных насосов на производстве, для каких видов продукции подойдет

Одним из важнейших вопросов при организации предприятия пищевой отрасли является техническое оснащение для перекачки и транспортировки сырья, промежуточных жидкостей с одного участка на другой. Наиболее удачное решение проблемы – использование насосного оборудования центробежного типа. Современные установки обладают высокой производительностью, широким спектром применения и износостойкостью.

Купить пищевой насос центробежного типа можно с помощью предприятия INPROMINOX. Наша компания занимается проектированием и производством установок для пищевой отрасли. Многолетний опыт работы позволяет нам разрабатывать комплексные решения под любые нужды. Применение высокоточного мощного оборудования в производстве агрегатов – залог изготовления надежного и функционального оборудования.

Конструкция и применение пищевого насоса из нержавеющей стали

Пищевые центробежные насосы относятся к отдельной категории насосного оборудования, к которой выдвигаются жесткие требования качества и санитарной безопасности. Устройства часто имеют горизонтальное исполнение, могут выпускаться как моноблочные установки с открытым центробежным и вихревым колесами. В конструкции имеется импеллер, который при вращении создает центробежную силу. Напор воздействует на рабочее колесо, обеспечивая движение лопастей. При откидывании жидкости к стенкам рабочей камеры в середине создается разрежение, благодаря чему среда всасывается через патрубок.

Где применяются центробежные насосы?

Насосы для молочной промышленности. С их помощью перекачивают молоко, сливки, закваски молочно-кислых бактерий и т.д. Ликероводочная отрасль, где насос необходим для подачи коньяка, спирта, водки и т.д. Насосы для перекачки вина. Производится транспортировка с одного участка на другой сусла, купажированных жидкостей, вина. Предприятия по производству консервной продукции, где агрегаты перекачивают маринады, заливки, соусы. Выпуск безалкогольных напитков. Посредством насосов транспортируют масла – оливковое, кукурузное, подсолнечника и т.д.

На предприятиях всех отраслей установки применяют для перекачки растворов для дезинфекции. Производимый на INPROMINOX пищевой насос для вина отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, а также быстро, легко собирается и разбирается, что позволяет тщательно очищать и промывать детали.