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Пример для не подражания от жителя Кировского района : как променять BMW на бутылку
Фото: pikist.com

Пример для не подражания от жителя Кировского района Крыма: как променять BMW на бутылку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 12:48 29.02.2024

43-летний житель Кировского района Крыма признан судом виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

Осужденный, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал, и в декабре 2023 года после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем марки «БМВ». Двигаясь по одной из улиц в городе Старый Крым, мужчина был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, — рассказали в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на 2 года.

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Автомобиль BMW, принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.

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